以色列山火升級為國家緊急狀態　恐蔓延至耶路撒冷市區

以色列耶路撒冷山區當地時間上月30日發生山火，官員稱這是以色列歷史上最大的火災之一，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布全國進入緊急狀態，外交部長薩爾（Gideon Sa’ar）已聯繫十幾個國家，請求國際消防援助。 以色列總理辦公室、國家安全部和外交部當天稍早宣布，由於當地資源難以控制迅速蔓延的大火，以色列已向希臘、賽浦路斯、克羅地亞、意大利和保加利亞求援。外長薩爾辦公室發表聲明稱，部長已與英國、法國、捷克、瑞典、阿根廷、西班牙、北馬其頓和亞塞拜疆等國的外交部長進行了會談。

法國表示將派出一架飛機 國家安全委員會（NSC）證實，三架來自意大利和克羅地亞的飛機正在前往協助空中滅火行動。 薩爾辦公室隨後在聲明中宣布，羅馬尼亞外交部長告知薩爾，將於1日派遣一架消防飛機和另一架用於後勤支援的飛機前往滅火。西班牙外交部長則告訴薩爾，將派出兩架消防飛機，法國表示將派出一架飛機。

烏克蘭也表示願意提供幫助 聲明中表示，包括烏克蘭和厄瓜多爾在內的其他國家也表示願意提供幫助，並補充說，其他國家已提出派遣直升機支援。預計國際消防隊將於1日開始行動。

Footage of the wildfires raging into multiple illegal israeli settlements in occupied Palestine, as the israelis FAIL to control the spreading flames pic.twitter.com/MxDab6iKCv — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) April 30, 2025