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國際
2024-04-21 22:40:56

以色列工人「螳臂擋車」 慘遭巨大鋼捲輾到身體變形(有片)

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工人試圖阻擋巨大鋼片捲，慘遭活活輾斃。(互聯網)

工人試圖阻擋巨大鋼片捲，慘遭活活輾斃。(互聯網)

恐怖工業意外……以色列一名工人在卸貨時，眼見5噸重巨形鋼片捲從斜坡滾下，千鈞一刻，即毫不猶疑上前用肉身阻擋……

媒體報道，事發於約旦河西岸以色列殖民區巴爾坎(Barkan)工業區內一間工廠，本月17日事發時工人正在卸貨，一個巨形鋼片捲疑沒放好，突然從斜坡朝著貨車滾過去，車內司機嚇得趕緊逃出。

從現場CCTV畫面可見，一名工人試圖「螳臂擋車」，上前盡全力向前推，但仍無法阻擋巨大鋼片捲，當場遭輾壓，身體反方向扭曲，癱在地上，沒有反應。

工人雙手猛推，試圖阻擋巨大鋼捲。(互聯網) 工人被鋼捲撞倒。(互聯網) 工人遭鋼捲輾過。(互聯網) 工人癱在地上，身體變形。(互聯網)

工人當場死亡

片段可見，鋼片捲撞到貨車才停下，其他工人急忙報警求助，醫護人員到場後確認被輾壓工人已無生命跡象，當場宣告死亡。

有網民看過片段，估計巨形鋼片捲重達5噸，以一人之力，實在難以阻擋。

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