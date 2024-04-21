以色列工人「螳臂擋車」 慘遭巨大鋼捲輾到身體變形(有片)

恐怖工業意外……以色列一名工人在卸貨時，眼見5噸重巨形鋼片捲從斜坡滾下，千鈞一刻，即毫不猶疑上前用肉身阻擋……

媒體報道，事發於約旦河西岸以色列殖民區巴爾坎(Barkan)工業區內一間工廠，本月17日事發時工人正在卸貨，一個巨形鋼片捲疑沒放好，突然從斜坡朝著貨車滾過去，車內司機嚇得趕緊逃出。

從現場CCTV畫面可見，一名工人試圖「螳臂擋車」，上前盡全力向前推，但仍無法阻擋巨大鋼片捲，當場遭輾壓，身體反方向扭曲，癱在地上，沒有反應。