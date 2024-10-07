以色列悼念10.7襲擊 死者家屬：混沌中過了一年｜以巴衝突

一年前的10月7日清晨6時29分，巴勒斯坦武裝組織突襲以色列南部，掀起中東局勢遽變，也令無數人失去至親至愛；巴勒斯坦地區加沙亦戰火連天，當局指逾4萬人喪命。有父親周一悼念遇襲喪生25歲兒子時形容這一年混沌中度過，「我們都不明白這一年如何地過去」。哈馬斯則在一周年從加沙向以色列南部社區和第二大城市特拉維夫發射炮彈。

在一年前襲擊中，諾瓦音樂節最少有364人遇害，另有數十人遭綁架，有年輕女子的赤裸遺體遭遊街示眾，事件震撼國際。家屬在舞台的現場聚集，並播放音樂節遭襲擊時最後一首歌，當音樂在哈馬斯槍手闖入的時間突然停下來後，數百名親友和家屬為死者默哀。Shimon Busika稱，花了很長時間藉著生還者的敘述，拼湊出25歲兒子Yarden人生最後一刻，他約於早上9時20分在一個黃色的貨櫃箱附近喪命。