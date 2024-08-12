以色列情報：伊朗或幾天內攻擊以色列 恐危及以哈停火談判

加沙人質和停火協議談判預計將於本月15日舉行，以色列官員曾指這次談判是達成協議「機不可失」的時刻。最新情報分析顯示，伊朗可能會在之前採取行動，恐危及談判，但一名熟知內情的消息人士說，形勢「仍不穩定」，因這份評估報告是過去24小時起草，代表局勢可能有變。

美國媒體Axios周日(11日)引述兩名消息人士報道，以色列情報機關研判，伊朗已決定攻擊以色列，可能幾天內將採取行動。而這場攻擊是對哈馬斯領袖哈尼亞上月底在德黑蘭遭暗殺的報復。

以色列情報機關上周研判，伊朗仍未就回應哈尼亞之死的時機和方式做決定，國際壓力和內部辯論可能促使伊朗最高精神領袖哈梅內伊延後、限制或盡量減少對以色列的報復。伊朗駐聯合國代表團上周五(9日)發聲明表示：「我們希望以不危害潛在停火協議的方式及時做出回應。」但知情人士指，以色列國防部長加朗(Yoav Gallant)周日與美國防長奧斯汀通話，告訴他伊朗正為大規模攻擊做準備。

未來一周的形勢將表明中東地區是否將陷入更深危機以及不斷擴大的戰爭，或是自去年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，以哈關係首度出現重大變化。然而，哈馬斯周日宣布拒絕接受美國、卡塔爾和埃及邀請參加原定本月15日就人質問題和停火協議進行的最後一輪談判時，美國緩和緊張局勢的努力遭受重大挫折。

黎巴嫩真主黨與伊朗聯手

消息人士指，以色列情報圈仍認為，如果黎巴嫩真主黨在貝魯特的最高軍事指揮官和伊朗能聯手攻擊，那麼真主黨很可能會率先向以色列施襲，報復哈尼亞被殺。而真主黨和伊朗的攻擊可能比伊朗4月13日發動的規模更大，包括向以色列中部的軍事目標發射導彈和無人機，包括住宅區附近。

消息並指，伊斯蘭革命衛隊正在推動採取更嚴厲、更廣泛的攻勢，但伊朗新總統和其顧問認為，現在讓區域局勢升溫不符合伊朗的利益。