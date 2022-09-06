以色列承認半島電視台女記者或死於以軍槍下　美國促追究責任

以色列承認，5月在當地採訪期間頭部中槍死亡的半島電視台(Al Jazeera) 資深女記者阿克利赫(Shireen Abu Aqleh)，很大可能是被以軍的子彈意外擊中死亡，但強調並非針對記者開槍。美國國務院敦促以色列當局追究責任。

事發當日，阿克利赫正採訪以色列和巴勒斯坦在約旦河西岸的難民營衝突。以色列軍方表示，當時正與巴勒斯坦槍手駁火，死者阿克利赫身處約200米外的位置，未能辯認她的記者身份，相信她好大機會是被以軍發射的子彈錯誤擊中死亡，但強調以軍按指引行事，沒有針對記者開槍，阿克利赫亦有可能是被巴勒斯坦槍手擊中。 巴勒斯坦則反駁，所有證據和調查都顯示以色列導致阿克利赫死亡，必須承擔責任。 死者家屬發表聲明，批評以色列仍然試圖掩蓋真相和逃避責任。