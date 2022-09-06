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國際
2022-09-06 16:55:00

以色列承認半島電視台女記者或死於以軍槍下　美國促追究責任

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以色列承認，5月在當地採訪期間頭部中槍死亡的半島電視台(Al Jazeera) 資深女記者阿克利赫(Shireen Abu Aqleh)，很大可能是被以軍的子彈意外擊中死亡，但強調並非針對記者開槍。美國國務院敦促以色列當局追究責任。

以色列承認半島電視台女記者或死於以軍槍下，美國促追究責任。(網上圖片)

以色列承認半島電視台女記者或死於以軍槍下，美國促追究責任。(網上圖片)

事發當日，阿克利赫正採訪以色列和巴勒斯坦在約旦河西岸的難民營衝突以色列軍方表示，當時正與巴勒斯坦槍手駁火，死者阿克利赫身處約200米外的位置，未能辯認她的記者身份，相信她好大機會是被以軍發射的子彈錯誤擊中死亡，但強調以軍按指引行事，沒有針對記者開槍，阿克利赫亦有可能是被巴勒斯坦槍手擊中。

巴勒斯坦則反駁，所有證據和調查都顯示以色列導致阿克利赫死亡，必須承擔責任。

死者家屬發表聲明，批評以色列仍然試圖掩蓋真相和逃避責任。

美國強調追究責任防止發生類似事件。(資料圖片)

美國強調追究責任防止發生類似事件。(資料圖片)

美國強調追究責任防止發生類似事件

美國國務院發表聲明，敦促以色列當局追究責任。發言人普賴斯(Ned Price)表示，美國歡迎以色列對悲劇進行調查，強調追究責任的重要性，防止未來發生類似事件。

死者阿克利赫是巴勒斯坦裔美國記者，今年5月採訪以色列軍隊突襲約旦河西岸一個難民營時，頭部中槍死亡。美國國務院7月公布擊斃女記者的子彈彈頭鑑證結果，指子彈好有可能由以色列的方向發射，但相信她不是射擊目標。聯合國人權辦公室早前的調查亦顯示，相信阿克利赫是被以色列士兵開槍致死。

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