以色列承認半島電視台女記者或死於以軍槍下　美國促追究責任

以色列承認，5月在當地採訪期間頭部中槍死亡的半島電視台(Al Jazeera) 資深女記者阿克利赫(Shireen Abu Aqleh)，很大可能是被以軍的子彈意外擊中死亡，但強調並非針對記者開槍。美國國務院敦促以色列當局追究責任。
事發當日，阿克利赫正採訪以色列和巴勒斯坦在約旦河西岸的難民營衝突。以色列軍方表示，當時正與巴勒斯坦槍手駁火，死者阿克利赫身處約200米外的位置，未能辯認她的記者身份，相信她好大機會是被以軍發射的子彈錯誤擊中死亡，但強調以軍按指引行事，沒有針對記者開槍，阿克利赫亦有可能是被巴勒斯坦槍手擊中。
巴勒斯坦則反駁，所有證據和調查都顯示以色列導致阿克利赫死亡，必須承擔責任。
死者家屬發表聲明，批評以色列仍然試圖掩蓋真相和逃避責任。
美國強調追究責任防止發生類似事件
美國國務院發表聲明，敦促以色列當局追究責任。發言人普賴斯(Ned Price)表示，美國歡迎以色列對悲劇進行調查，強調追究責任的重要性，防止未來發生類似事件。
死者阿克利赫是巴勒斯坦裔美國記者，今年5月採訪以色列軍隊突襲約旦河西岸一個難民營時，頭部中槍死亡。美國國務院7月公布擊斃女記者的子彈彈頭鑑證結果，指子彈好有可能由以色列的方向發射，但相信她不是射擊目標。聯合國人權辦公室早前的調查亦顯示，相信阿克利赫是被以色列士兵開槍致死。