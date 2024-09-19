以色列指控伊朗密謀刺殺內塔尼亞胡　一名以色列男子被捕

以色列安全部門公布，當局已拘捕一名以色的公民，指他涉嫌參與伊朗策劃對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）以及其他高級官員的暗殺行動。 以色列警方以及情報部門發表的聯合聲明表示，指一名男子兩度潛入伊朗，並在當地收受款項以實行有關的行動。在兩個部門的聯合聲明指出，疑犯其實是局於土耳其的商人，並是透過土耳其的聯絡人與伊朗接觸。有關的聲明沒有公開被捕人的身份，但是指男子是在上月被捕，又指他的目標包括內塔尼亞胡、國防部長以及以色列國家安全總局的局長。

商討招募以色列「雙面間諜」 以色列表示，男子今年4及5月期間兩度前往土耳其的薩曼達厄，在兩名土耳其公民協助下與一名伊朗「富商」會面。在聲明又指，因為有關「富商」離開伊朗有困難，故此該名以色列公民就從土耳其偷渡到伊朗與有關人士見面，而會面中還包括伊朗的安全人員。報告指有關富商要求該以色列男子「為伊朗政權在以色列執行多個安全任務」，當中包括轉移金錢及槍械，還有拍攝以色列的繁忙地區並傳送給「伊朗分子」，同時威脅其他未有完成伊朗任務的以色列公民。