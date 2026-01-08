以色列法官公路上遭撞斃　負責審理總理內塔尼亞胡貪污案

以色列司法界近日因一場致命車禍陷入震驚與哀悼。1月5日，負責審理以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）潛艦貪污案的資深法官薩吉（Benny Sagi），在以色列南部6號公路騎乘電單車時遭遇嚴重車禍，不幸身亡。以色列警方表示，肇事車輛原本行駛於非鋪裝道路，卻突然駛入主幹道並撞上薩吉的電單車，導致他當場重傷不治。
尚未排除任何可能性
據英國《每日郵報》與伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，急救單位「紅大衛盾會」（Magen David Adom）到場時，薩吉已無生命跡象，形容事故「令人震驚」。警方已啟動全面調查，釐清事故是否涉及人為疏失、機械故障或其他因素，並強調目前尚未排除任何可能性。
事故發生地點位於阿什杜德東側，靠近克法爾梅納赫姆（Kfar Menachem）集體農場一帶。為進行現場勘驗，警方一度封閉相關路段，交通事故調查人員正在進行鑑識與分析工作。
才華出眾且以正直著稱
薩吉的猝逝在以色列司法與政壇引發廣泛哀悼。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）形容悲劇令人痛心，並讚揚薩吉是一位才華出眾且以正直著稱的法官。
薩吉生前致力於推動司法公正，他的離世不僅讓家人陷入悲痛，也讓以色列司法體系失去一位重要的領導者。他留下妻子、一名女兒及兩名兒子。此案的調查仍在進行中，更多細節尚待公布。
