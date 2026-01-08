以色列法官公路上遭撞斃　負責審理總理內塔尼亞胡貪污案

以色列司法界近日因一場致命車禍陷入震驚與哀悼。1月5日，負責審理以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）潛艦貪污案的資深法官薩吉（Benny Sagi），在以色列南部6號公路騎乘電單車時遭遇嚴重車禍，不幸身亡。以色列警方表示，肇事車輛原本行駛於非鋪裝道路，卻突然駛入主幹道並撞上薩吉的電單車，導致他當場重傷不治。

尚未排除任何可能性

據英國《每日郵報》與伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，急救單位「紅大衛盾會」（Magen David Adom）到場時，薩吉已無生命跡象，形容事故「令人震驚」。警方已啟動全面調查，釐清事故是否涉及人為疏失、機械故障或其他因素，並強調目前尚未排除任何可能性。