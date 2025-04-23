以色列漢與鯊魚暢泳遭拖入水　海水驚見染紅　翌日尋獲遺駭(有片)

以色列中部城市海德拉附近海域發生鯊魚襲擊人類事件。一名4孩之父在當地周一(21日)到當地一個因鯊魚出沒而吸引泳客的沙灘，無視當局警告，落水與鯊魚暢泳，期間遭鯊魚拖入深水區後失蹤，當局派出搜救人員搜索，翌日尋獲遺駭。

綜合報道，海德拉奧爾加海灘附近發電廠釋放的暖水流入大海，吸引鯊魚在附近出沒，因此亦吸引不少泳客前往觀看，試圖接近甚至接觸，無視當局公園管理局警告。21日為當地長假期期間，大批以色列遊客到沙灘與十多條鯊魚一同暢泳，事發前，有人拍攝到多條長達3至4公尺的鯊魚與泳客共享淺水區，並穿梭之間，期間一條4公尺長的鯊魚甚至碰到2名小童，但沒有成年人將小童帶返岸上。