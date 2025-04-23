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國際
2025-04-23 11:33:00

以色列漢與鯊魚暢泳遭拖入水　海水驚見染紅　翌日尋獲遺駭(有片)

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以色列漢與鯊魚暢泳遭拖入水，海水驚見染紅，翌日尋獲遺駭。(X)

以色列漢與鯊魚暢泳遭拖入水，海水驚見染紅，翌日尋獲遺駭。(X)

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以色列中部城市海德拉附近海域發生鯊魚襲擊人類事件。一名4孩之父在當地周一(21)到當地一個因鯊魚出沒而吸引泳客的沙灘，無視當局警告，落水與鯊魚暢泳，期間遭鯊魚拖入深水區後失蹤，當局派出搜救人員搜索，翌日尋獲遺駭。

綜合報道，海德拉奧爾加海灘附近發電廠釋放的暖水流入大海，吸引鯊魚在附近出沒，因此亦吸引不少泳客前往觀看，試圖接近甚至接觸，無視當局公園管理局警告。21日為當地長假期期間，大批以色列遊客到沙灘與十多條鯊魚一同暢泳，事發前，有人拍攝到多條長達34公尺的鯊魚與泳客共享淺水區，並穿梭之間，期間一條4公尺長的鯊魚甚至碰到2名小童，但沒有成年人將小童帶返岸上。

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警告：影片內容含危險行為切勿模仿

死者友人：他曾稱想與鯊魚暢泳

事發時，一名4孩之父亦在人群之中，期間疑被鯊魚扯到較深水處，網上影片顯示，一名男子在離岸約數十米處水中掙扎，海水迅速變紅，並有鯊魚鰭間歇露出水面，男子很快消失於水面。有目擊者稱難忘他在尖叫「我被咬、我被咬了」，亦有人指：「幾分鐘後，鯊魚咬了他，然後他就突然消失」。當局接報後隨即封鎖海灘並派員搜索，直至22日尋獲男子的遺駭。死者的一名友人透露，事主曾稱想與鯊魚暢泳，他勸對方不要落水，惟對方沒有理會。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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