以色列漢與鯊魚暢泳遭拖入水　海水驚見染紅　翌日尋獲遺駭(有片)

以色列中部城市海德拉附近海域發生鯊魚襲擊人類事件。一名4孩之父在當地周一(21日)到當地一個因鯊魚出沒而吸引泳客的沙灘，無視當局警告，落水與鯊魚暢泳，期間遭鯊魚拖入深水區後失蹤，當局派出搜救人員搜索，翌日尋獲遺駭。
綜合報道，海德拉奧爾加海灘附近發電廠釋放的暖水流入大海，吸引鯊魚在附近出沒，因此亦吸引不少泳客前往觀看，試圖接近甚至接觸，無視當局公園管理局警告。21日為當地長假期期間，大批以色列遊客到沙灘與十多條鯊魚一同暢泳，事發前，有人拍攝到多條長達3至4公尺的鯊魚與泳客共享淺水區，並穿梭之間，期間一條4公尺長的鯊魚甚至碰到2名小童，但沒有成年人將小童帶返岸上。
警告：影片內容含危險行為切勿模仿
The shark in Hadera was filmed passing between children in Israel without anyone taking any action just moments before the attack happened. https://t.co/RNwhoXuQdM pic.twitter.com/mvXMLLVEHq— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 21, 2025
死者友人：他曾稱想與鯊魚暢泳
事發時，一名4孩之父亦在人群之中，期間疑被鯊魚扯到較深水處，網上影片顯示，一名男子在離岸約數十米處水中掙扎，海水迅速變紅，並有鯊魚鰭間歇露出水面，男子很快消失於水面。有目擊者稱難忘他在尖叫「我被咬、我被咬了」，亦有人指：「幾分鐘後，鯊魚咬了他，然後他就突然消失」。當局接報後隨即封鎖海灘並派員搜索，直至22日尋獲男子的遺駭。死者的一名友人透露，事主曾稱想與鯊魚暢泳，他勸對方不要落水，惟對方沒有理會。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Yesterday a man of Petach Tikva, father of four, was attacked by sharks near the Hadera power plant. The sharks came close because of the hot cooling water coming there in the sea. The man is still missing.— IdostandwithIsrael🇮🇱 Israel news (@idostandwithIL) April 22, 2025
The search for the man who was bitten by a shark off the coast of Hadera pic.twitter.com/K3ntgsvYgQ