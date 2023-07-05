以色列特拉維夫爆汽車撞人襲擊　8人受傷司機被擊斃

就以色列空襲巴勒斯坦基寧難民營後，以軍連續兩日在當地進行搜捕，雖然以軍表示已撤出基寧。但在特拉維夫，周二（4日）就發生一宗襲擊，有人駕駛一輛車衝上一個商場外的行人路，並持刀刺傷路人，造成8人受傷，而兇徒被持有武器的平民擊斃。

武裝組織哈馬斯承認發動有關的襲擊，他們表示這是回應以色列在基寧的行動。特拉維夫的警方就表示，這是一宗恐怖襲擊，司機被持有武器的平民擊斃。以色列的緊急醫療部門表示：「這次的恐怖襲擊是混合的，先是車輛撞向路人，然後那司機，下車後刺傷無辜的平民。」部門表示，當局派出了10架救護車以及流動的醫療隊到場協助。

當局表示，8名傷者之中，一名46歲女子情況較為嚴重。巴勒斯坦聖戰組織就「讚揚」周二的襲擊，並指這是對基寧所發生的事作出回應。在以色列對基寧發動的襲擊，至少殺害了10名16至23歲的巴勒斯坦人，還有近百人受傷。人權組織亦對基寧的暴力事件表示深切的關注，聯合國兒童基金就表示，有3名兒童在基寧的事件中死亡，另外有多人受傷。