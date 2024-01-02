以色列男冒充士兵盜取軍備　兼與內塔尼亞胡合照

一名35歲從未服役的以色列男子，在哈馬斯突襲以色列後，冒充士兵潛入軍隊，趁機偷取武器及裝備，被以色列當局以詐欺、偷竊等罪起訴。他更被揭發，在總理內塔尼亞胡及國防部長加蘭特視察軍隊時，一齊合照。

根據起訴書內容，35歲被告Roi Yifrah於去年10月7日，即哈馬斯突襲以色列當日，前往以色列南部，亦有進入加沙走廊。Roi Yifrah期間先後假扮精銳的反恐部隊成員、炸彈專家以及國內情報機關「辛貝特」(Shin Bet)成員。Roi Yifrah於上月17日被捕，警方在他的住所及汽車中，檢獲他偷取的大量以軍武器，包括手榴彈、步槍、彈匣、煙霧彈、震撼彈、對講機、無人機及軍服等。