熱門搜尋:
六合彩 日本地震 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-02 12:09:00

以色列男冒充士兵盜取軍備　兼與內塔尼亞胡合照

分享：
以色列男冒充士兵盜取軍備，兼與內塔尼亞胡合照。(X)

以色列男冒充士兵盜取軍備，兼與內塔尼亞胡合照。(X)

一名35歲從未服役的以色列男子，在哈馬斯突襲以色列後，冒充士兵潛入軍隊，趁機偷取武器及裝備，被以色列當局以詐欺、偷竊等罪起訴。他更被揭發，在總理內塔尼亞胡及國防部長加蘭特視察軍隊時，一齊合照。

根據起訴書內容，35歲被告Roi Yifrah於去年107日，即哈馬斯突襲以色列當日，前往以色列南部，亦有進入加沙走廊。Roi Yifrah期間先後假扮精銳的反恐部隊成員、炸彈專家以及國內情報機關「辛貝特」(Shin Bet)成員。Roi Yifrah於上月17日被捕，警方在他的住所及汽車中，檢獲他偷取的大量以軍武器，包括手榴彈、步槍、彈匣、煙霧彈、震撼彈、對講機、無人機及軍服等。

35歲被告Roi Yifrah。(X) 被盜以軍軍備包括手榴彈、步槍、彈匣、煙霧彈、震撼彈、對講機、無人機及軍服等。(X) 內塔尼亞胡早前視察前線時與士兵合影，Roi Yifrah當時就站在內塔尼亞胡旁邊。(X)

代表律師：被告曾英勇作戰 擊殺恐佈分子

一名以色列官員對《路透社》證實，內塔尼亞胡早前視察前線時與士兵合影，Roi Yifrah當時就站在內塔尼亞胡旁邊，但指「現場有多層安全防護措施」，所以內塔尼亞胡不會有人身危險。

代表律師就指，Roi Yifrah到南部是作為救護人員，過去2個月曾英勇作戰，並擊殺恐佈分子，又聲稱Roi Yifrah獲軍方批准參戰。檢方以竊盜武器、運輸槍砲彈藥、持有槍炮彈藥、加重詐欺、冒充軍人竊盜等罪名起訴Roi Yifrah，最重可判36年徒刑。警方另外拘捕4人，包括一名警員，涉嫌同武器被盜有關。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受