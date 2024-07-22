以色列男童旅行執到寶　驚見1800年前羅馬女神戒指

以色列一名13歲少年日前在海法(Haifa)附近的Mount Carmel古採石場周圍，意外發現1隻約有1,800年歷史的青銅戒指，戒指上刻有羅馬女神密涅瓦(Minerva)手持盾牌和長矛的圖像。這項發現不僅具有重要考古價值，也為了解古羅馬在以色列地區的影響提供關鍵資訊。

綜合報道，13歲男童Yair Whiteson受訪時表示，他早前與屬於國防軍預備役的父親徒步旅行時，留意到一隻細小的1綠色物體，原以為是生鏽螺栓，打算加熱處理，詎料發現它是一隻刻有持武器戰士圖像的青銅戒指。他們隨後聯絡以色列文物局(IAA)，將戒指轉交以色列國家寶藏部門處理。以色列文物局上周四(18日)指出，戒指上的圖像為羅馬女神密涅瓦手持盾牌和長矛的圖像，密涅瓦在羅馬時期非常受歡迎，她不僅被視為戰爭和軍事策略的女神，同時也是智慧的象徵，相當於希臘神話中的雅典娜(Athena)，在羅馬文化中具有崇高地位。