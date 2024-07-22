以色列男童旅行執到寶　驚見1800年前羅馬女神戒指

以色列一名13歲少年日前在海法(Haifa)附近的Mount Carmel古採石場周圍，意外發現1隻約有1,800年歷史的青銅戒指，戒指上刻有羅馬女神密涅瓦(Minerva)手持盾牌和長矛的圖像。這項發現不僅具有重要考古價值，也為了解古羅馬在以色列地區的影響提供關鍵資訊。
綜合報道，13歲男童Yair Whiteson受訪時表示，他早前與屬於國防軍預備役的父親徒步旅行時，留意到一隻細小的1綠色物體，原以為是生鏽螺栓，打算加熱處理，詎料發現它是一隻刻有持武器戰士圖像的青銅戒指。他們隨後聯絡以色列文物局(IAA)，將戒指轉交以色列國家寶藏部門處理。以色列文物局上周四(18日)指出，戒指上的圖像為羅馬女神密涅瓦手持盾牌和長矛的圖像，密涅瓦在羅馬時期非常受歡迎，她不僅被視為戰爭和軍事策略的女神，同時也是智慧的象徵，相當於希臘神話中的雅典娜(Athena)，在羅馬文化中具有崇高地位。
男童獲邀參觀國家考古學園區 並得良好公民獎
文物局認為，這隻戒指可能屬於西元2至3世紀的羅馬後期女性或女孩。發現地點Khirbet Shalala是卡梅爾山西部山頂的考古遺址，有羅馬時期農場遺跡。專家推測，戒指可能是農場女性佩戴、採石場工人遺落，亦或是附近墓穴的陪葬品，現已轉交國家寶藏部。至於Yair和其家人獲邀參觀位於耶路撒冷的國家考古學園區，並獲得了良好公民獎。