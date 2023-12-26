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國際
2023-12-26 18:43:58

以色列研究：聞一聞眼淚就能減少侵略行為 男性報復少逾4成

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研究發現，眼淚有降低侵略行為的功效。(互聯網)

研究發現，眼淚有降低侵略行為的功效。(互聯網)

最新研究發現，人類的眼淚能釋放一種化學訊號，可降低與侵略行為有關的大腦活動，只要聞一聞眼淚，侵略性便會減低。

早前已有許多研究顯示，老鼠的眼淚含有一些在有需要時，可釋放社會訊號的化學物質。例如，母鼠的眼淚能緩解公鼠之間的打鬥。此外，公鼴鼠會在身上塗抹自己的淚水，這是為了讓其他具主導的地位的公鼴鼠較少攻擊自己。

為了解類似反應是否也發生在人類身上，由以色列魏茲曼科學研究院(Weizmann Institute of Science)博士生艾格倫(Shani Agron)領導的團隊，讓25名男性參與者聞一下眼淚或生理鹽水，但他們不知道自己接觸到的是眼淚還是生理鹽水，因為兩者同樣是透明、無味。

為何以女性眼淚為樣本？

這些眼淚從6名女性自願者取得，她們各自觀看催淚電影，再用鏡子把留下的眼淚裝入小瓶子。艾格倫表示：「我們尋找願意捐出眼淚的自願者時，找到的大部分是女性，因為社會價值觀比較能接受女性哭泣。」雖然實驗僅採用女性的眼淚，但研究員指出，研究結果並非由性別決定。

艾格倫指出，由於早前已有研究顯示，眼淚能降低男性體內的睪固酮濃度，而降低睪固酮對男性侵略行動的影響大於女性，「我們從研究眼淚對男性的影響開始研究，因為這樣有比較大的機會能看到效果」。

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參與者玩電腦遊戲

研究員讓實驗參與者玩電腦遊戲，這遊戲早前已在有關侵略行為的研究使用過，其內容包括累積金錢，虛構的敵人可能偷取財產等。參與者可以報復其他玩家，讓他們輸錢，但不能藉此獲得對方財產。研究顯示，參與者聞過眼淚後，在遊戲中尋求報復的侵略行為降低了43.7%

研究發現，眼淚有降低侵略行為的功效。(互聯網) 嬰兒哭喊，令不少人「融化」。(互聯網) 實驗中，參與者聞過眼淚後，大腦前額葉等部位的反應不會太過強烈。(互聯網)

與大腦前額葉有關

研究以電腦斷層掃描檢查男性參與者的大腦後發現，如果在遊戲中被激怒，他們的前額葉皮質、前腦島活動就會變得更活躍，而這2個部位都與侵略行為有關。然而，如果聞過眼淚，他們的反應就比較不強烈。

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嬰兒哭喊，可以融化人們的心。研究員指出，釋放化學訊號以避免侵略行為可能對嬰兒來說更為重要，因為他們還無法透過言語溝通。

相關研究結果刊登於美國《公共科學圖書館生物期刊》(PLOS Biology)

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