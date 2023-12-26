以色列研究：聞一聞眼淚就能減少侵略行為 男性報復少逾4成

最新研究發現，人類的眼淚能釋放一種化學訊號，可降低與侵略行為有關的大腦活動，只要聞一聞眼淚，侵略性便會減低。

早前已有許多研究顯示，老鼠的眼淚含有一些在有需要時，可釋放社會訊號的化學物質。例如，母鼠的眼淚能緩解公鼠之間的打鬥。此外，公鼴鼠會在身上塗抹自己的淚水，這是為了讓其他具主導的地位的公鼴鼠較少攻擊自己。

為了解類似反應是否也發生在人類身上，由以色列魏茲曼科學研究院(Weizmann Institute of Science)博士生艾格倫(Shani Agron)領導的團隊，讓25名男性參與者聞一下眼淚或生理鹽水，但他們不知道自己接觸到的是眼淚還是生理鹽水，因為兩者同樣是透明、無味。