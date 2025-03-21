以色列辭退國安局長　內塔尼亞胡稱因持續不信任

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布，辭退國家安全局長的巴爾（Ronen Bar），指因為與巴爾之間失去信任，而且問題越發嚴重。 巴爾在2021年10月獲委任為以色列的國家安全局長，任期為5年。不過有關部門被指就2023年未能察覺到哈馬斯準備發動襲擊而受到質疑。在星期日（16日）的時候，已表示因為與巴爾之間的持續不信任，並且隨着時間雙方的隔閡只變得更大，而表明會在本周內將其解僱。

部門在調查官員與卡塔爾關係 外國媒體指，有關舉動令更多以色列人加入耶路撒冷的反政府示威，數以千計的以色列人抗議以色列再次對加沙發動襲擊。而這亦是以色列首次在任期完之前解僱國家安全局長。內塔尼亞胡在向政府內部的通訊中表示，他與巴爾之間「持續失去對專業及個人的信任」，並指巴爾任期會在4月20日結束。內塔尼亞胡又指，二人之間失去對專業的信任源於哈馬斯襲擊後發動的戰爭，以及在近月的事件有關。

以色列媒體指，巴爾沒有出席內閣的投票，但在他向閣員發出的信函中，認為有關的決定是出於政治動機。原因是國家安全局在調查卡塔爾似乎在參與以色列的核心決定運作，遭到總理辦公室的反對。在上月，以色列檢察長要求警方及國家安全局調查包括內塔尼亞胡在內，有關官員與卡塔爾的財務關係。