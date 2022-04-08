以色列酒吧區發生槍擊列恐襲　至少2死8傷(有片)

以色列再發生襲擊案，有槍手在特拉維夫(Tel Aviv)酒吧區向顧客開火，造成至少2人死亡，8人受傷。槍手在逃，警方呼籲民眾避開該區。案件被列為恐怖襲擊。

事發於當地周四(7日) 晚約9時，槍手進入該區一間酒吧，向店內顧客開槍，之後徒步離開現場。有網上影片顯示，事件發生後，多人逃離該區跑到空曠地方逃生，亦有影片顯示，現場情況混亂，有人倒臥地上，救護員救護人員到場運走傷者，有人協助移雜物，亦有人身上疑似染有血漬。

當局指，事件造成至少2人死亡，其餘8名傷者傷勢不嚴重，並指槍手可能屬於阿拉伯裔，跡象顯示事件是恐怖襲擊，正追查其他線索。總理辦公室表示，總理貝內特(Naftali Bennett)正在以色列軍事總部密切關注情勢發展。