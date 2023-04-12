以色列間諜軟件入侵iPhone 受害者至少分布10國

美國微軟公司與加拿大資訊安全研究機構「公民實驗室」(Citizen Lab)周二(11日)公布的最新研究顯示，以色列一間公司的黑客工具被用來對付最少10個國家的記者、反對派和保護權益組織。
路透社報道，公民實驗室在報告中指，該實驗室已能利用以色列公司QuaDream Ltd研發的監控軟件，辨識出一些公民組織的受害者，他們的iPhone遭到入侵。
記者與政治反對派iPhone遭入侵
QuaDream Ltd是以色列間諜軟件公司NSO集團(NSO Group)的競爭對手，而NSO集團已被美國政府列入黑名單。微軟發表的報告指，微軟「高度相信」上述入侵iPhone的間諜軟件「與QuaDream有強烈關連」。
公民實驗室查出在北美洲、中亞、東南亞、歐洲和中東最少有5人遭QuaDream間諜軟件鎖定和利用，「受害者包括記者、政治反對派和非政府組織工作者」。
飛馬間諜軟件被多國用來竊取資料
以色列NSO集團的「飛馬」(Pegasus)等間諜軟件，被多國政府等用來蒐集對手、媒體和社運人士的資料。這種程式可透過網絡釣魚通訊和後門漏洞，安裝在電腦和手機上，能在使用者不知情下進行探查，並將手機上的資訊回傳給操縱者。白宮上月底曾表示，「飛馬」被各國政府用來「助長打壓和侵犯人權」。
竊密不知不覺 不留痕跡
公民實驗室指出，QuaDream的間諜軟件一旦安裝在手機或電腦上，就能錄下通話音檔、從裝置的收音器錄下外部聲音、透過相機拍照，並搜索裝置內的檔案，這一切會在使用者不知情下發生。此外，這間諜軟件還包括自我銷毀功能，一旦不再使用，能隱藏先前存在過的痕跡。
公民實驗室查出10個國家的伺服器接收到被入侵者裝置的資料，包括以色列、捷克、匈牙利、加納、羅馬尼亞、烏茲別克、新加坡、墨西哥、阿聯酋和保加利亞。
微軟副總法律顧問霍根-柏尼(Amy Hogan-Burney)直指，像QuaDream這種唯利是圖的黑客組織「在暗處壯大」，將他們公諸於世「對於阻止這種行為至關重要」。