以色列間諜軟件入侵iPhone 受害者至少分布10國

報告指，有記者、政治反對派和非政府組織成員的iPhone被以色列QuaDream公司的間諜軟件入侵。(資料圖片)

美國微軟公司與加拿大資訊安全研究機構「公民實驗室」(Citizen Lab)周二(11日)公布的最新研究顯示，以色列一間公司的黑客工具被用來對付最少10個國家的記者、反對派和保護權益組織。

路透社報道，公民實驗室在報告中指，該實驗室已能利用以色列公司QuaDream Ltd研發的監控軟件，辨識出一些公民組織的受害者，他們的iPhone遭到入侵。

記者與政治反對派iPhone遭入侵

QuaDream Ltd是以色列間諜軟件公司NSO集團(NSO Group)的競爭對手，而NSO集團已被美國政府列入黑名單。微軟發表的報告指，微軟「高度相信」上述入侵iPhone的間諜軟件「與QuaDream有強烈關連」。

公民實驗室查出在北美洲、中亞、東南亞、歐洲和中東最少有5人遭QuaDream間諜軟件鎖定和利用，「受害者包括記者、政治反對派和非政府組織工作者」。