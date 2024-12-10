以色列250次空襲敘利亞政府軍據點 摧毀武器庫雷達等軍事設施｜敘利亞局勢

巴沙爾政權倒台後，以色列對敘利亞發動大規模空襲，人權組織指，周日敘國變天後的48小時，以色列即對政府軍據點等多地進行約250次空襲，摧毀多處武器彈藥庫、雷達、機場等軍事設施。 總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，巴沙爾政權倒台後，以色列即空襲多個政府軍據點，包括大馬士革、敘國南部和沿海等地區，目標包括存放反坦克導彈和防空武器的武器庫、彈藥庫、軍用機場、飛行中隊、雷達、軍事信號站等。該人權組織指：「以色列正蓄意摧毀它認為構成威脅的事物。」

阿蓋德分支武裝部隊快速推進 儘管巴沙爾倒台削弱了以色列宿敵伊朗在該區的影響力，但以阿蓋達(Al Qaeda)意識型態為根基的伊斯蘭武裝力量快速推進，對以色列構成風險。以總理內塔尼亞胡周一深夜表示，正採取一切必要行動確保國家安全。一名高層官員亦預告，為防止任何可能出現的威脅，未來幾天以色列對敘國的空襲將持續，包括攻擊存放先進武器的據點，並在該國維持部署軍隊。

以色列： 目標是摧毀敘利亞所有重型戰略武器 以色列國防部長卡茲(Israel Katz)周一表示，以軍主要目標是摧毀敘利亞境內所有重型戰略武器，包括地對空導彈、防空系統、地對地導彈、巡航導彈、長程火箭及岸防導彈等。外交部長薩爾(Gideon Sa'ar)強調，以色列無意干涉敘利亞內政，僅在乎保護國民安全，「這就是為甚麼我們要攻擊戰略武器系統，例如剩餘的化學武器或遠程導彈及火箭，以免它們落入極端分子手中」。

庫爾德族人遭殃 另外，人權組織亦指，土耳其無人機襲擊敘利亞北部的庫德族控制區，造成一家11口死亡，包括6名兒童。 敘利亞內戰2011年爆發以來，土耳其多次越境進行軍事打擊，主要針對庫德族部隊。至今，土耳其實際上已控制敘利亞北部邊境部分地區。