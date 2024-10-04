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國際
2024-10-04 11:15:05

以軍傳空襲俄駐敘利亞空軍基地　俄羅斯籲國民撤離以色列

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以黎衝突｜以軍傳空襲俄駐敘利亞基地　俄羅斯籲在以公民撤離

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以巴衝突已持續近一周年，繼出兵黎巴嫩與真主黨交火，以色列與伊朗持續交惡。3日，有多名外國自媒體爆料稱，以色列向敘利亞境內的俄羅斯空軍基地發射飛彈。

「以色列顯然要發動三戰了」

據社交自媒體Visegrád 24報道，3日，以色列首次襲擊了敘利亞的俄羅斯空軍基地。在一架伊朗軍機剛剛卸下準備提供給黎巴嫩真主黨軍火後不久，以色列的飛彈就命中了該基地的軍火庫，俄方雖然開啟了防控系統，但未能成功攔截來自以色列的導彈。

網傳畫面顯示，俄軍的武器庫中彈後火光沖天。對此，X網友紛紛驚歎：「以色列顯然要發動三戰了」；「以色列要除掉普特勒（俄羅斯總統普京）」；「俄羅斯要如何應對」；「世界準備好了嗎」。

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以黎衝突 以軍再襲黎巴嫩最少37死，稱已打擊真主黨情報總部。(AP) 黎巴嫩指，過去一日再多37人死亡、151人受傷。(黎巴嫩貝魯特。AP) 黎巴嫩指，過去一日再多37人死亡、151人受傷。(黎巴嫩貝魯特。AP) 以色列攻擊黎巴嫩。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社） 以色列攻擊黎巴嫩貝魯特等地方。（美聯社）

150萬俄羅斯人居住以色列

隨後，在X上擁有160萬粉絲的地緣政治部落客ADAM（@AdameMedia）發文稱，在以色列空襲俄羅斯駐敘利亞赫梅米姆（Khmeimim）空軍基地後，莫斯科已下令俄羅斯公民立即離開以色列。

據悉，目前有150萬俄羅斯人居住在以色列，ADAM稱這是一個警訊：「趁還來得及快離開（以色列），要出大事了。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章