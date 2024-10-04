以軍傳空襲俄駐敘利亞空軍基地　俄羅斯籲國民撤離以色列

以巴衝突已持續近一周年，繼出兵黎巴嫩與真主黨交火，以色列與伊朗持續交惡。3日，有多名外國自媒體爆料稱，以色列向敘利亞境內的俄羅斯空軍基地發射飛彈。
「以色列顯然要發動三戰了」
據社交自媒體Visegrád 24報道，3日，以色列首次襲擊了敘利亞的俄羅斯空軍基地。在一架伊朗軍機剛剛卸下準備提供給黎巴嫩真主黨軍火後不久，以色列的飛彈就命中了該基地的軍火庫，俄方雖然開啟了防控系統，但未能成功攔截來自以色列的導彈。
網傳畫面顯示，俄軍的武器庫中彈後火光沖天。對此，X網友紛紛驚歎：「以色列顯然要發動三戰了」；「以色列要除掉普特勒（俄羅斯總統普京）」；「俄羅斯要如何應對」；「世界準備好了嗎」。
150萬俄羅斯人居住以色列
隨後，在X上擁有160萬粉絲的地緣政治部落客ADAM（@AdameMedia）發文稱，在以色列空襲俄羅斯駐敘利亞赫梅米姆（Khmeimim）空軍基地後，莫斯科已下令俄羅斯公民立即離開以色列。
據悉，目前有150萬俄羅斯人居住在以色列，ADAM稱這是一個警訊：「趁還來得及快離開（以色列），要出大事了。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2024
Israel has struck a Russian air base in Syria for the first time.
Israel attacked warehouses of the Russian Khmeimim Air Base shortly after an Iranian plane unloaded its weapons for Hezbollah.
Russian air defenses tried intercepting the Israeli missiles but failed pic.twitter.com/ffCxVTXtnV