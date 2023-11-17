以軍攻入加沙最大醫院 搜獲武器 未見哈馬斯分子

以色列軍隊周三開入加沙最大的希法醫院，聲稱展開「精準和有目標的行動」，據報令院內病人驚慌不已。以軍其後發放片段，指在院內發現武器及防彈背心等，顯示醫院被哈馬斯利用作掩護，並指相信哈馬斯分子已逃去。哈馬斯反斥以軍說謊及「廉價宣傳」。
以軍發放片段，指在希法醫院查獲AK47自動步槍、彈藥、手榴彈、防彈背心等，大部分放在磁力共振部門，指其無理由在醫院出現，唯一原因是哈馬斯分子留下。有報道稱以軍在周三晚結束行動，但卡塔爾半島電視台指，以軍其後再向醫院發動攻勢。
稱搜獲多部電腦 內有人質影像
以軍在攻入醫院後翌日，帶同包括英國廣播公司(BBC)等傳媒進入醫院採訪。同行的以軍發言人稱共發現約15支槍和多枚手榴彈、多本軍事刊物、可能標示了醫院出入路線的地圖，以及儲存人質影像的多部手提電腦，部隊會繼續搜索。發言人稱沒在院內發現哈馬斯分子，認為其早已聞風而逃。
美國早前稱有情報顯示哈馬斯利用醫院作指揮總部，對於以軍突襲希法醫院，白宮強調美方無參與決定。世衛總幹事譚德塞批評攻擊醫院的行為絕不能接受，即使醫院被用作軍事用途，病人和醫護亦須受保護。
但以總理內塔尼亞胡讚揚軍方行動，揚言反映以軍在加沙無遠弗屆、哈馬斯分子無處容身。以方說曾在院外戰鬥，殺死幾名哈馬斯分子，強調在院內並無戰鬥，亦無傷及病人、醫護及避難平民。據報目前希法醫院內有約500名醫護、650名病人和及2,500名避難巴人。世衛周四表示正研究疏散該院，首選是轉送至埃及一間醫院，最大障礙是救護車不足兼缺乏燃油，亦憂慮行程安全。