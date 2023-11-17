以軍攻入加沙最大醫院 搜獲武器 未見哈馬斯分子

以色列軍隊周三開入加沙最大的希法醫院，聲稱展開「精準和有目標的行動」，據報令院內病人驚慌不已。以軍其後發放片段，指在院內發現武器及防彈背心等，顯示醫院被哈馬斯利用作掩護，並指相信哈馬斯分子已逃去。哈馬斯反斥以軍說謊及「廉價宣傳」。

以軍發放片段，指在希法醫院查獲AK47自動步槍、彈藥、手榴彈、防彈背心等，大部分放在磁力共振部門，指其無理由在醫院出現，唯一原因是哈馬斯分子留下。有報道稱以軍在周三晚結束行動，但卡塔爾半島電視台指，以軍其後再向醫院發動攻勢。