熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-22 14:45:14

以軍炸真主黨藏數千萬美元金庫 稱醫院地窖另藏5億美元現金黃金｜中東局勢

分享：
以軍周日晚空襲貝魯特南郊的真主黨據點，造成重大破壞，真主黨文件四散。(美聯社)

以軍周日晚空襲貝魯特南郊的真主黨據點，造成重大破壞，真主黨文件四散。(美聯社)

adblk5

以色列軍方周一(21)表示，以軍轟炸真主黨金融部門，擊中20多個目標，包括一座藏有數千萬美元現金及黃金的地堡，並指另一座建在醫院底下的地窖，藏著5億美元(38.8億港元)現金及黃金。

以色列對真主黨攻勢擴大

以色列與真主黨持續一年的交火，在9月底演變為全面戰爭，以軍自本周日(20)展開的攻擊行動，標誌著以色列對真主黨的軍事行動擴大。

以軍正尋求削弱真主黨資助軍事行動的財力。發言人哈加里表示：「以色列空軍對這些真主黨金融據點發動一連串精準的攻擊。我們昨晚(周日晚)的主要目標之一是一座地下金庫，這裡藏有數千萬美元現金和黃金。這些金錢被用來資助真主黨對以色列的襲擊。」他沒說明這些金錢是否在襲擊中被摧毀。

adblk6

以色列：真主黨5億美元及黃金藏醫院地窖

哈加里又指，據稱裝滿現金和黃金的另一座地堡，建在黎巴嫩首都貝魯特南郊的沙赫爾(Sahel)醫院地窖，但這座地堡仍未被以軍鎖定為目標。

以軍周日晚空襲貝魯特南郊的真主黨據點，造成重大破壞。(美聯社) 以軍周日晚空襲貝魯特南郊的真主黨據點，造成重大破壞，真主黨文件四散。(美聯社) 真主黨在貝魯特Dahiyeh的支部遭以軍空襲。(美聯社)

「醫院只有病人」

哈加里說：「根據我們評估，這座地堡至少藏有5億美元的現金及黃金。這筆錢可用來重建黎巴嫩國。」

沙赫爾醫院院長阿勒梅(Fadi Alameh)直指以色列的「指控失實」，稱醫院急症室是身處險境之中仍在運作的唯一部門，該處的醫護人員正在疏散。他說，準備讓黎巴嫩軍隊「或其他觀察員」前來醫院查看，證明以軍說法不實，醫院裡只有手術室、病人和停屍間。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能