以軍炸真主黨藏數千萬美元金庫 稱醫院地窖另藏5億美元現金黃金｜以黎衝突

以色列軍方周一(21日)表示，以軍轟炸真主黨金融部門，擊中20多個目標，包括一座藏有數千萬美元現金及黃金的地堡，並指另一座建在醫院底下的地窖，藏著5億美元(約38.8億港元)現金及黃金。

以色列對真主黨攻勢擴大

以色列與真主黨持續一年的交火，在9月底演變為全面戰爭，以軍自本周日(20日)展開的攻擊行動，標誌著以色列對真主黨的軍事行動擴大。

以軍正尋求削弱真主黨資助軍事行動的財力。發言人哈加里表示：「以色列空軍對這些真主黨金融據點發動一連串精準的攻擊。我們昨晚(周日晚)的主要目標之一是一座地下金庫，這裡藏有數千萬美元現金和黃金。這些金錢被用來資助真主黨對以色列的襲擊。」他沒說明這些金錢是否在襲擊中被摧毀。