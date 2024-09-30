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國際
2024-09-30 09:43:00

以軍襲黎巴嫩及也門　拜登：必須避免中東爆發全面戰爭

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以軍襲黎巴嫩及也門，拜登：必須避免中東爆發全面戰爭。(AP)

以軍襲黎巴嫩及也門，拜登：必須避免中東爆發全面戰爭。(AP)

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以軍襲黎巴嫩及也門。以軍周日(29)派出數十架戰機，針對黎巴嫩南部及多個地區，打擊真主黨約120個軍事目標，再造成105人死亡，近360人受傷。黎巴嫩首都貝魯特周一(30)凌晨傳出密集爆炸聲，另外，以軍亦空襲也門西部拉斯伊薩和荷台達地區的胡塞武裝目標，造成至少4人死亡，超過30人受傷。

黎巴嫩衛生部稱，以色列的空襲，造成至少 105 人死亡、350多人受傷。黎巴嫩總理米卡提表示，在以色列的空襲下，全國有多達100萬民眾流離失所。真主黨表示，向以色列北部發射導彈還擊。以色列北部港口城市海法一度拉響防空警報。以軍表示，成功攔截一枚從黎巴嫩越境的導彈。也門胡塞武裝表示，襲擊由以色列方面發動，指以色列對也門西部、胡塞武裝控制的荷台達發動大規模空襲。

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以色列對也門西部、胡塞武裝控制的荷台達發動大規模空襲。(AP) 以色列對也門西部、胡塞武裝控制的荷台達發動大規模空襲。(X)

白宮：美國堅定不移的支持以色列安全

美國總統拜登29日表示，以色列暗殺真主黨領導人納斯魯拉後，中東緊張局勢加劇，將盡快與以色列總理內塔尼亞胡通話 ，並強調，必須避免中東爆發全面戰爭。白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)表示，以色列無法通過與真主黨或伊朗全面開戰，達到讓北部地區的人們安全返回家園的目標，美國認為採取外交途徑是正確的。他又指，美國正在關注真主黨將如何填補其領導層真空，並繼續與以色列討論下一步的正確做法，但重申，美國堅定不移的支持以色列安全。

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