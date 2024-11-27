以黎停火結束13個月戰鬥 外界質疑能否持續｜中東局勢

在美國和法國等斡旋下，以色列與黎巴嫩真主黨周二達成停火協議，結束13個月以來的戰鬥。根據協議，以色列軍隊與真主黨會逐步從以黎邊境撤軍，由黎巴嫩政府軍派5,000士兵進駐確保落實停火。不過，外界質疑協議能否持續。
以黎停火｜雙方60天內撤走
美法在聯合聲明中稱，停火協議將可確保以色列不受真主黨及其他恐怖組織威脅。美國總統拜登稱，停火協議旨在永久停止敵對行動。協議於香港時間周三早上10時生效，真主黨戰鬥人員須在60天內從以黎邊界的藍線及利塔尼河之間的地區撤走，由黎巴嫩軍隊取代，確保軍事設施或武器已移除，以及不會重新裝置。以方亦須在60天內逐步撤走部隊和平民，並讓兩國邊境居民重返家園。各方亦同意成立一個由5國組成的委員會監督停火落實情況，由美國擔任主席，成員包括法國。
以黎停火｜06年停火協議無落實
有報道指，根據協議黎巴嫩5,000名士兵將派駐南黎，但遭質疑能否有力執行停火協議，以及對抗真主黨戰鬥人員。黎軍曾表示沒有足夠資源，包括金錢、人力及裝備，以履行協議的責任。2006年以黎爆發衝突時，聯合國安理會通過停戰的決議，但雙方沒有確切執行，互相指摘對方違反協議。
以黎停火｜黎巴嫩人憂爆發新內戰
有西方官員認為，在最近的衝突中，真主黨領袖納斯魯拉等多名高層被擊殺，勢力大不如前。這與06年的情況不同。但除了是武裝組織，真主黨也是一個政黨，在國會佔有議席，亦是一個獲什葉派穆斯林支持的社會組織。真主黨根據地以外的黎巴嫩人並不贊同與以國打仗，今次停火協議或結束與以色列的衝突，但不少黎巴嫩人擔心國家會爆發新一輪「內戰」。以色列與真主黨去年10月爆發戰鬥以來，已造成黎巴嫩逾3,700人死亡，真主黨控制地區100萬人流離失所。世界銀行估計造成的經濟損失及破壞達85億美元(約663億港元)，重建需時，也不知誰會支付費用。