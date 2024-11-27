以黎停火結束13個月戰鬥 外界質疑能否持續｜中東局勢

在美國和法國等斡旋下，以色列與黎巴嫩真主黨周二達成停火協議，結束13個月以來的戰鬥。根據協議，以色列軍隊與真主黨會逐步從以黎邊境撤軍，由黎巴嫩政府軍派5,000士兵進駐確保落實停火。不過，外界質疑協議能否持續。

以黎停火｜雙方60天內撤走

美法在聯合聲明中稱，停火協議將可確保以色列不受真主黨及其他恐怖組織威脅。美國總統拜登稱，停火協議旨在永久停止敵對行動。協議於香港時間周三早上10時生效，真主黨戰鬥人員須在60天內從以黎邊界的藍線及利塔尼河之間的地區撤走，由黎巴嫩軍隊取代，確保軍事設施或武器已移除，以及不會重新裝置。以方亦須在60天內逐步撤走部隊和平民，並讓兩國邊境居民重返家園。各方亦同意成立一個由5國組成的委員會監督停火落實情況，由美國擔任主席，成員包括法國。