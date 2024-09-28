以黎衝突｜以色列無視美國停火建議　重兵北上恐爆地面戰

以色列無視美國停火21天提議，誓言要戰到底，總理內塔尼亞胡26日抵達聯合國大會時公開表示：「我們的政策很明確，我們會繼續全力打擊真主黨，直到達成所有目標前不會停止」。與此同時，以色列重兵還不斷往北方邊界集結。
據《美聯社》等外媒綜合報道，美國總統拜登、法國總統馬克龍及其他盟邦元首26日在聯合國大會（UN General Assembly）場邊舉行會議，隨後美法等國發表聯合聲明，呼籲以色列與真主黨在黎巴嫩停火21天。
「持續全力應戰」
但以色列完全不甩美國的停火建議，總理內塔尼亞胡抵達聯合國大會時，直接挑明表示：「我們的政策很明確，我們會繼續全力打擊真主黨，直到達成所有目標前不會停止。」
總理辦公室在稍早發聲明表示，總理「甚至沒有回應」這項停火協議，直接下令軍方「持續全力應戰」。
以色列6萬名居民遠離家園
會這麼堅決，全都因為去年10月以巴衝突爆發後，由伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨，不斷對以色列北部猛轟狂炸，迫使6萬名居民遠離家園。也因此以色列內閣首度達成共識，決定繼續重創真主黨，以確保民眾安全返家。
而隨着雙方繼續交戰，以色列開始將坦克車運送到北方，各路士兵也不斷往北集結，地面戰激烈交火恐怕即將上演。
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