以黎衝突｜以色列無視美國停火建議　重兵北上恐爆地面戰

以色列無視美國停火21天提議，誓言要戰到底，總理內塔尼亞胡26日抵達聯合國大會時公開表示：「我們的政策很明確，我們會繼續全力打擊真主黨，直到達成所有目標前不會停止」。與此同時，以色列重兵還不斷往北方邊界集結。

據《美聯社》等外媒綜合報道，美國總統拜登、法國總統馬克龍及其他盟邦元首26日在聯合國大會（UN General Assembly）場邊舉行會議，隨後美法等國發表聯合聲明，呼籲以色列與真主黨在黎巴嫩停火21天。

「持續全力應戰」

但以色列完全不甩美國的停火建議，總理內塔尼亞胡抵達聯合國大會時，直接挑明表示：「我們的政策很明確，我們會繼續全力打擊真主黨，直到達成所有目標前不會停止。」