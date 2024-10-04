以黎衝突｜以軍傳空襲俄駐敘利亞空軍基地　俄羅斯籲國民撤離以色列

以黎衝突｜以軍傳空襲俄駐敘利亞基地 俄羅斯籲在以公民撤離

以巴衝突已持續近一周年，繼出兵黎巴嫩與真主黨交火，以色列與伊朗持續交惡。3日，有多名外國自媒體爆料稱，以色列向敘利亞境內的俄羅斯空軍基地發射飛彈。

「以色列顯然要發動三戰了」

據社交自媒體Visegrád 24報道，3日，以色列首次襲擊了敘利亞的俄羅斯空軍基地。在一架伊朗軍機剛剛卸下準備提供給黎巴嫩真主黨軍火後不久，以色列的飛彈就命中了該基地的軍火庫，俄方雖然開啟了防控系統，但未能成功攔截來自以色列的導彈。

網傳畫面顯示，俄軍的武器庫中彈後火光沖天。對此，X網友紛紛驚歎：「以色列顯然要發動三戰了」；「以色列要除掉普特勒（俄羅斯總統普京）」；「俄羅斯要如何應對」；「世界準備好了嗎」。