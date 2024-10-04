以黎衝突｜以軍再襲黎巴嫩最少37死　稱已打擊真主黨情報總部(有片)

以色列軍方周四(3日)繼續轟炸黎巴嫩多個目標，貝魯特機場附近亦受襲。以軍在空襲前，要求首都貝魯特南部市郊兩幢建築物的居民撤離，指建築物鄰近真主黨的設施，將會成為以軍的目標。以軍至晚上採取行動，深夜傳出多響爆炸聲，遠處都見到火光，據報目標是被視為真主黨領袖納斯魯拉被暗殺後的繼任人薩菲丁。

以色列軍方表示，周四下午的數小時內，有約100枚火箭由黎巴嫩南部邊境向以色列方向發射。以軍當晚再空襲黎巴嫩首都貝魯特南部地區，貝魯特機場附近出現連串爆炸聲，現場冒起濃煙。以軍繼續向貝魯特南部施襲，宣稱今次行動精準地攻擊了多個真主黨的情報中心和武器生產基地。據報，空襲貝魯特主要針對薩菲丁，以方重申在施襲前已採取多項措施減低傷亡。以軍在空襲前，曾經發布地圖，要求位於真主黨據點達希耶的居民立即遠離兩座建築物，並與有關地點保持超過500米的距離，以軍又要求黎巴嫩南部邊境再多25條村莊的居民撤離，包括南部首府納巴泰。