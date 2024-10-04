以黎衝突｜以軍再襲黎巴嫩最少37死　稱已打擊真主黨情報總部(有片)

以色列軍方周四(3日)繼續轟炸黎巴嫩多個目標，貝魯特機場附近亦受襲。以軍在空襲前，要求首都貝魯特南部市郊兩幢建築物的居民撤離，指建築物鄰近真主黨的設施，將會成為以軍的目標。以軍至晚上採取行動，深夜傳出多響爆炸聲，遠處都見到火光，據報目標是被視為真主黨領袖納斯魯拉被暗殺後的繼任人薩菲丁。
以色列軍方表示，周四下午的數小時內，有約100枚火箭由黎巴嫩南部邊境向以色列方向發射。以軍當晚再空襲黎巴嫩首都貝魯特南部地區，貝魯特機場附近出現連串爆炸聲，現場冒起濃煙。以軍繼續向貝魯特南部施襲，宣稱今次行動精準地攻擊了多個真主黨的情報中心和武器生產基地。據報，空襲貝魯特主要針對薩菲丁，以方重申在施襲前已採取多項措施減低傷亡。以軍在空襲前，曾經發布地圖，要求位於真主黨據點達希耶的居民立即遠離兩座建築物，並與有關地點保持超過500米的距離，以軍又要求黎巴嫩南部邊境再多25條村莊的居民撤離，包括南部首府納巴泰。
黎巴嫩：以軍攻擊醫院等觸犯戰爭罪行
以軍表示，今個星期初，空軍在貝魯特地區進行精準打擊，擊斃真主黨高級組織成員阿尼西，他是機械工程專家，主要負責真主黨武器製造相關環節。以軍又證實再有1名以色列士兵死於南部的戰鬥，令陣亡人數增至9人。黎巴嫩指，過去一日再多37人死亡、151人受傷，並批評以軍攻擊當地9間醫院及45間醫療中心，違反國際法及觸犯戰爭罪行。世界衞生組織說，過去一日有28名醫護人員在黎巴嫩被殺。
Huge explosions have rocked Beirut tonight close to the Lebanese capital’s main airport.— Ashlee Mullany (@AshleeMullany) October 3, 2024
A flight from Paris had just landed and was still taxiing as the explosions happened. We’re awaiting confirmation from IDF on who they were targeting…
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