以黎衝突｜以軍猛炸南黎民眾大逃亡 留下民眾：無處可逃

以色列加強轟炸黎巴嫩南部真主黨據點，黎衛生部門周二稱，空襲增至558死、1,835傷，死者包括50名兒童和94名婦女。離開南黎的公路擠滿車輛，有民眾稱即使居住地區遭受猛烈攻擊，但仍選擇留下來，因周圍都大塞車，逃難居民無法動彈、無處可逃。周一空襲造成的死亡是黎巴嫩1990年內戰結束後最嚴重的一天，而以軍與真主黨周二仍持續互相炮擊。
住在南黎的女學生Zahra Sawli向英國廣播公司(BBC)稱，清晨6時遭爆炸聲驚醒，至中午空襲變得頻密，見到所住地區遭狂炸，「聽到不少玻璃碎裂聲」。不像大部分人，她和身邊的人沒有選擇離開，他們不敢，「我們可以往哪裡？許多人仍被困在馬路上。我不少朋友仍被困車陣中，因很多人試圖離開」。BBC走訪首都貝魯特設在大學的避難所，已有逾1,000人入住，負責人稱每數小時，便有學校成為避難所。一名六十多歲的老婦稱，周一與丈夫和3名子女從南黎北上逃難到貝魯特，戰機聲音嚇人，她太害怕留下來，因很多人死了。但她亦擔心逃難生活或須持續一段時間。
以黎衝突｜無法逃離民眾睡公園海旁空地
從照片可見，部分遭轟炸南黎村莊的居民逃到南黎港口城市西頓(Sidon)，他們睡在公園、海旁空地上甚至沙灘，躲避以軍空襲炮彈。但也有西頓居民害怕該市不安全駕車離開，至周一中午，來往貝魯特的6線行車公路交通非常擠塞。BBC訪問了一個五口家庭，5人同坐一輛電單車抵達貝魯特，打算再往更北的地區，那個家庭的父親說：「你想我說甚麼？我們只可以逃離。」有貝魯特居民也不敢留在該市，收到以方警告居住在真主黨收藏武器地區的居民須撤離，連忙到學校接走孩子逃難。一名與妻子正離開該市的巴勒斯坦人稱，在黎巴嫩沒有一處是安全的。住在真主黨於貝魯特南部郊區主要據地的57歲男子稱，他自1975年以來在所有戰爭中活下來，對他來說是平常事，「我不會離開」。
以黎衝突｜以軍再擊殺真主黨高層 美籲國民離開黎巴嫩
以軍周二稱，對貝魯特南部的目標展開空襲，而黎巴嫩則稱向以軍基地發射新型多管火箭炮「法迪3」(Fadi 3)，雙方均加強攻勢。有消息稱，真主黨火箭炮部的指揮官庫巴伊西(Ibrahim Qubaisi)在貝魯特的空襲中死亡，是繼行動指揮官阿基勒日前被殺後，第二名高層成員。連同庫巴伊西最少共有6人死亡，另15人受傷。美國白宮周二呼籲美國人盡快離開黎巴嫩，英國首相施紀賢則促敦衝突雙方克制，為局勢降溫。