以黎衝突｜以軍猛炸南黎民眾大逃亡 留下民眾：無處可逃

以色列加強轟炸黎巴嫩南部真主黨據點，黎衛生部門周二稱，空襲增至558死、1,835傷，死者包括50名兒童和94名婦女。離開南黎的公路擠滿車輛，有民眾稱即使居住地區遭受猛烈攻擊，但仍選擇留下來，因周圍都大塞車，逃難居民無法動彈、無處可逃。周一空襲造成的死亡是黎巴嫩1990年內戰結束後最嚴重的一天，而以軍與真主黨周二仍持續互相炮擊。

住在南黎的女學生Zahra Sawli向英國廣播公司(BBC)稱，清晨6時遭爆炸聲驚醒，至中午空襲變得頻密，見到所住地區遭狂炸，「聽到不少玻璃碎裂聲」。不像大部分人，她和身邊的人沒有選擇離開，他們不敢，「我們可以往哪裡？許多人仍被困在馬路上。我不少朋友仍被困車陣中，因很多人試圖離開」。BBC走訪首都貝魯特設在大學的避難所，已有逾1,000人入住，負責人稱每數小時，便有學校成為避難所。一名六十多歲的老婦稱，周一與丈夫和3名子女從南黎北上逃難到貝魯特，戰機聲音嚇人，她太害怕留下來，因很多人死了。但她亦擔心逃難生活或須持續一段時間。