以黎衝突｜以軍空襲真主黨總部　擊殺兩名飛彈部隊指揮官

以色列28日凌晨對位於黎巴嫩貝魯特南部郊區的真主黨（Hezbollah）總部，展開持續5小時的大規模轟炸，目標是殲滅該組織的領導高層。消息人士指，真主黨領導人總書記納斯拉勒「還活著」。

根據《路透社》等外媒，繼27日的空襲造成至少6死、91傷、7棟建築物遭摧毀後，以色列28日再對貝魯特展開史無前例的連續轟炸，這是以色列在與真主黨近一年的戰爭中，迄今為止對貝魯特最強大的襲擊。

約10萬人流離失所

當地民眾表示，整夜以來遭到以軍至少20次的轟炸。成千上萬的黎巴嫩人放棄了南郊的家園，逃離至貝魯特市中心和海濱地區的廣場、公園和人行道上。據黎巴嫩當局統計，過去一周以來，已有超過700人死於空襲，約10萬人流離失所。