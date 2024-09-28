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國際
2024-09-28 14:45:51

以黎衝突｜以軍空襲真主黨總部　擊殺兩名飛彈部隊指揮官

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以黎衝突｜以軍空襲真主黨總部　擊殺兩名飛彈部隊指揮官

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以色列28日凌晨對位於黎巴嫩貝魯特南部郊區的真主黨（Hezbollah）總部，展開持續5小時的大規模轟炸，目標是殲滅該組織的領導高層。消息人士指，真主黨領導人總書記納斯拉勒「還活著」。

根據《路透社》等外媒，繼27日的空襲造成至少6死、91傷、7棟建築物遭摧毀後，以色列28日再對貝魯特展開史無前例的連續轟炸，這是以色列在與真主黨近一年的戰爭中，迄今為止對貝魯特最強大的襲擊。

約10萬人流離失所

當地民眾表示，整夜以來遭到以軍至少20次的轟炸。成千上萬的黎巴嫩人放棄了南郊的家園，逃離至貝魯特市中心和海濱地區的廣場、公園和人行道上。據黎巴嫩當局統計，過去一周以來，已有超過700人死於空襲，約10萬人流離失所。

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報道指出，真主黨總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在27日的以軍空襲後一度失聯，下落不明。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱軍方仍在調查納斯拉勒的生死狀況。有真主黨消息人士告訴《路透社》，納斯拉勒「還活着」。

黎巴嫩南部居民逃離村莊，交通擠塞。(AP) 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突 以黎衝突

真主黨火箭彈襲采法特

以色列國防軍稍早發布聲明表示，已殲滅真主黨飛彈部隊指揮官阿里伊斯麥（Muhammad Ali Ismail）和副手阿莫伊斯麥（Hossein Ahmed Ismail），聲明中並未提及納斯拉勒。

根據《BBC》，真主黨27日晚間繼續向以色列北部城鎮采法特（Safed）發射火箭彈。以國北部多個地區拉響了空襲警報。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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