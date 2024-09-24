以黎衝突｜以軍空襲釀近500死　18年來首次發出紅色警報(有片)

以色列周一(23日)對黎巴嫩南部真主黨據地發動大規模空襲，襲擊黎巴嫩逾千個目標，造成近500人死亡，包括婦孺，是2006年以色列與真主黨戰爭後傷亡最嚴重一日。真主黨向以色列北部發射200多枚火箭炮回應，以色列則在隔18年後首次發出「紅色警報」，並啟動防空系統「鐵穹」攔截火箭彈，並首度對黎巴嫩南部發出撤離警示。
以軍又首度對黎巴嫩南部發出撤離警示，路透社報道，黎巴嫩電信公司Ogero偵測到超過8萬通自動電話，要求民眾撤離所在地區，立刻與真主黨的任何據點保持1,000米的距離。在以色列空襲黎巴嫩後，黎巴嫩在當晚朝以色列第3大、北部港口城市海法發射大量飛彈，以方則在時隔18年，首次在海法地區發出防空的「紅色警報」，部分居民選擇移動至避難所，也有人仍待在家中。以軍在22日以近來最大規模疏散北部平民，醫院也將病人移轉至地下室。以色列總理內塔尼亞胡發表錄音講話，指以方並非與黎巴嫩民眾開戰，而是同真主黨，批評真主黨長期將居民當作人盾。中國呼籲身在以色列或黎巴嫩公民盡快離開當地或疏散到安全地方。
約旦領導人聲援黎巴嫩 以軍不排除進行地面攻擊
約旦官員對黎巴嫩表示聲援，呼籲聯合國採取行動。約旦國王阿布杜拉二世警告，以色列對黎巴嫩的攻擊，代表危險升級，呼籲國際社會立即採取行動，以防止相關地區發生更廣泛的衝突。
以色列軍方發言人表示，沒有排除對黎巴嫩發動地面行動的可能。以色列軍隊已經做好充分準備，將採取一切必要措施，將所有公民安全帶回北部邊境
NEW🚨:— Alert Wire (@AlertWires) September 20, 2024
🇮🇱🇱🇧 Unprecedented air raids hit southern Lebanon. pic.twitter.com/Z2Y0v2Wbm4
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Israel got away with violating international law in Gaza. Now it’s following the same playbook in Lebanon. <a href="https://t.co/MKY36ptYcb">pic.twitter.com/MKY36ptYcb</a></p>— AJ+ (@ajplus) <a href="https://twitter.com/ajplus/status/1838352654520492533?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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