以黎衝突｜以軍空襲釀近500死　18年來首次發出紅色警報(有片)

以色列周一(23日)對黎巴嫩南部真主黨據地發動大規模空襲，襲擊黎巴嫩逾千個目標，造成近500人死亡，包括婦孺，是2006年以色列與真主黨戰爭後傷亡最嚴重一日。真主黨向以色列北部發射200多枚火箭炮回應，以色列則在隔18年後首次發出「紅色警報」，並啟動防空系統「鐵穹」攔截火箭彈，並首度對黎巴嫩南部發出撤離警示。

以軍又首度對黎巴嫩南部發出撤離警示，路透社報道，黎巴嫩電信公司Ogero偵測到超過8萬通自動電話，要求民眾撤離所在地區，立刻與真主黨的任何據點保持1,000米的距離。在以色列空襲黎巴嫩後，黎巴嫩在當晚朝以色列第3大、北部港口城市海法發射大量飛彈，以方則在時隔18年，首次在海法地區發出防空的「紅色警報」，部分居民選擇移動至避難所，也有人仍待在家中。以軍在22日以近來最大規模疏散北部平民，醫院也將病人移轉至地下室。以色列總理內塔尼亞胡發表錄音講話，指以方並非與黎巴嫩民眾開戰，而是同真主黨，批評真主黨長期將居民當作人盾。中國呼籲身在以色列或黎巴嫩公民盡快離開當地或疏散到安全地方。