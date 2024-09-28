以黎衝突｜以軍：真主黨領袖納斯魯拉被擊斃

據此前以色列國防軍聲稱，以軍於27日精準空襲真主黨（Hezbollah）位於貝魯特（Beirut） 的總部，鎖定納斯拉勒（Hassan Nasrallah）為攻擊對象。隨後，有以色列媒體報導稱「以軍已基本確認納斯拉勒死於空襲」。伊朗媒體一度在空襲發生後發聲稱確認「納斯拉勒安全」，但隨即撤回相關新聞稿。

以色列軍方今日（28日）在社群平台X上宣布，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以軍對黎首都貝魯特的空襲中身亡。 ​​​黎巴嫩真主黨對此暫無回應。

據此前以色列國防軍聲稱，以軍於27日精準空襲真主黨（Hezbollah）位於貝魯特（Beirut） 的總部，鎖定納斯拉勒（Hassan Nasrallah）為攻擊對象。隨後，有以色列媒體報導稱「以軍已基本確認納斯拉勒死於空襲」。伊朗媒體一度在空襲發生後發聲稱確認「納斯拉勒安全」，但隨即撤回相關新聞稿。

另外，據路透社引述消息人士稱，空襲發生後，「真主黨領導層處於失聯狀態」。截至目前，黎巴嫩真主黨尚未就此正式發表聲明。