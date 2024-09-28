以黎衝突｜以軍：真主黨領袖納斯魯拉被擊斃

以色列軍方今日（28日）在社群平台X上宣布，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以軍對黎首都貝魯特的空襲中身亡。 黎巴嫩真主黨對此暫無回應。
據此前以色列國防軍聲稱，以軍於27日精準空襲真主黨（Hezbollah）位於貝魯特（Beirut） 的總部，鎖定納斯拉勒（Hassan Nasrallah）為攻擊對象。隨後，有以色列媒體報導稱「以軍已基本確認納斯拉勒死於空襲」。伊朗媒體一度在空襲發生後發聲稱確認「納斯拉勒安全」，但隨即撤回相關新聞稿。
另外，據路透社引述消息人士稱，空襲發生後，「真主黨領導層處於失聯狀態」。截至目前，黎巴嫩真主黨尚未就此正式發表聲明。
據中央社稍早報導，64歲的納斯拉勒擔任真主黨領袖32年，與伊朗關係密切，並對組織有深遠影響與改造，多年來被以色列列為頭號目標。自去年10月以哈戰爭爆發，伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨藉支持哈瑪斯（Hamas）名義向以色列北部地區發射火箭與無人機攻擊，兩邊跨境交火近整年。
據悉，此次以軍襲擊是重大轉折點，若如以色列官員所評估，納斯拉勒已喪生，以色列及黎巴嫩局勢可能會出現重大變化。
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