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國際
2024-10-04 09:45:53

以黎衝突｜伊朗示警納斯魯拉出逃無果　疑以特務滲透高層

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納斯魯拉

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真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）9月底遭以色列空襲身亡，據《路透社》獨家消息指出，伊朗最高領袖哈梅內伊早在事發前幾天就對他提出警告，要他逃出黎巴嫩，不料還是遇害，憂心以色列特務已滲透進伊朗高層。

伊朗特使同命喪地堡

一名伊朗高層官員日前向《路透社》透露，在9月17日真主黨的奪命傳呼機攻擊事件之後，哈梅內伊隨即派遣特使前往黎巴嫩，並發訊息警告納斯魯拉，稱已有以色列特工滲透進真主黨內部，並計劃要殺死他。要求他即刻離開黎巴嫩，前往伊朗尋求安全庇護。

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消息人士指稱，該名特使為伊朗革命衛隊高級指揮官尼爾福羅尚準將（Abbas Nilforoushan），但最後當納斯魯拉在地下碉堡被80噸炸藥轟炸死亡時，現場也發現該名特使的遺體。

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真主黨領導層一半被殺

就在納斯魯拉遇襲身亡前，以色列進行了為期兩周的精準打擊，摧毀了武器基地、消滅真主黨領導委員會一半的成員、並摧毀其最高軍事指揮部。而納斯魯拉的死亡，讓哈梅內伊為以色列可能已滲透伊朗高層而深感憂慮。

另外據《阿拉伯新聞台》（Al Hadath）報道，一名疑似是伊朗人的以色列特務，日前造訪貝魯特並與納斯魯拉握手，趁機在他身上留下不明的物質，讓以色列得以精準定位納斯魯拉，最後成功將他擊斃。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

以黎衝突 真主黨向以色列北部發射200多枚火箭炮回應，以色列啟動防空系統「鐵穹」攔截火箭彈。(AP) 以色列空襲黎巴嫩真主黨總部。真主黨發聲明，證實領導人納斯魯拉等多名高層遇害。(美聯社/路透社) 哈梅內伊