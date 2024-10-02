以黎衝突｜傳以色列或襲伊朗石油設施報復

以色列與黎巴嫩的地區衝突恐擴大，伊朗周二晚向以色列發射近200枚導彈，以報復黎巴嫩政治武裝組織真主黨領袖納斯魯拉被殺。一波又一波的導彈火光劃破天際，第二大城市特拉維夫等中部地區防空警報聲響徹夜空。據悉，大部分導彈遭以色列的鐵穹防空系統及美國領導的聯盟擊落。以總理內塔尼亞胡斥伊朗犯下「大錯」要付上代價，有指以國或空襲伊朗石油設施報復。伊朗則警告以方勿輕舉妄動。

伊朗稱新一輪導彈攻擊規模是歷來最大。特拉維夫居民收到手機預警短訊，指示他們到鄰近的避難處，街上氣氛明顯緊張，部分人立即帶著小孩躲到行車隧道內。一名以色列女居民稱情況前所未見，她收到短訊後，與母親立即到避難處，不久後聽到警報聲、導彈爆炸或攔截聲響，「巨大爆炸聲持續了約一小時」。伊朗的導彈造成一死數傷，以及建築物受損。死者是一名居西岸的加沙市民，疑被導彈遭攔截爆炸的碎片所傷。與眾多巴勒斯坦人一樣，死者跑到戶外觀看伊朗的導彈攻勢。