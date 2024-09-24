以黎衝突｜古特雷斯對嚴重傷亡感震驚　歐盟警告局勢接近全面戰爭

以色列周一(23日)對黎巴嫩南部真主黨據地發動大規模空襲，襲擊黎巴嫩逾千個目標，造成近500人死亡；真主黨亦向以色列北部發射200多枚火箭炮回應。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)，緊張局勢升級造成大量傷亡表示深感震驚，並予以強烈譴責。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)警告，以黎衝突的升級已接近全面戰爭，情況極度危險並令人擔憂。
以色列與黎巴嫩爆發近20年來最嚴重的衝突，古特雷斯重申有迫切需要立即緩和局勢，盡一切努力尋求外交解決方案，並再次呼籲各方保護平民和民用基礎設施。他還提醒有關各方有責任確保聯合國人員和資產的安全。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利警告，以黎衝突的升級已接近全面戰爭，情況極度危險並令人擔憂，強調要努力阻止局勢升級，防止最惡劣的預期成為現實。
拜登：與盟友採取措施緩和局勢
美國總統拜登在白宮接待阿聯酋總統穆罕默德時表示，一直與盟友保持聯繫，採取措施緩和局勢。美國國務院表示，不希望看到地區局勢進一步升級，國務卿布林肯將趁紐約聯合國大會舉行期間，與全球合作夥伴商討應對。法國外長巴羅表示，法方已要求聯合國安理會召開緊急會議討論黎巴嫩問題，他又呼籲各方避免局勢升級。英國外相林德偉對以黎衝突導致大批平民死傷表示震驚，呼籲雙方立即停火。