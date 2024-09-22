以黎衝突｜真主黨向以色列北部發射逾百枚火箭炮 報復高級指揮官空襲死亡

以色列與黎巴嫩政治武裝組織真主黨的衝突升級，以軍上周五空襲黎巴嫩首都貝魯特郊區，一棟9層高住宅遭擊中，死亡人數由37人增至45人，包括婦孺。有報道指，大樓內最少住有20個家庭。另外，真主黨行動指揮官阿基勒(Ibrahim Aqil)，以及其領導的精銳部隊「拉德萬」數名高級指揮官等16名成員在周五的空襲中死亡。阿基勒是繼最高指揮官舒庫爾7月被以色列擊殺後，第2名被殺的真主黨高層。以軍表示，真主黨領導層「幾乎完全被瓦解」。阿基勒涉嫌參與1983年美國駐黎巴嫩大使館爆炸案，以及襲擊美國海軍陸戰隊軍營，造成241人死亡，被美國國務院制裁。

以色列與真主黨的猛烈交火持續到周日，以軍戰機轟炸黎巴嫩南部，真主黨徹夜向以色列北部更深入地區發射逾100枚火箭炮，持續至周日清晨，以回應以色列上周五空襲行動，以及之前的傳呼機、對講機爆炸襲擊，部分炮彈落入以色列北部港口城市海法(Haifa)附近。其中一枚擊中比亞利克村社區的民居，造成最少3人受傷，有建築物和汽車著火焚燒。有居民稱，聽到空襲警報聲後，立即與妻子和抱著9個月大孩子奔往防空設施，連鞋和上衣也來不及穿上，只穿著褲子。

以黎衝突｜以軍：擊中真主黨約290個目標

以軍稱，周六空襲行動擊中約290個目標，包括數千個真主黨火箭炮發射系統，並稱行動會持續，也會加強打擊真主黨這個恐怖組織。自加沙戰爭近一年前開打以來，以色列時有與真主黨在以黎邊境交火，但自上周黎巴嫩發生針對真主黨成員的傳呼機和對講機爆炸，造成39死逾3,000人受傷後，雙方衝突變得激烈。

以防長加蘭特表示，對真主黨的空襲將持續，直至疏散離開的居民可安全返回以色列北部。總理內塔尼亞胡稱，「我們近日對真主黨作出連串打擊，那是從未想像過的。」