以黎衝突｜真主黨無人機襲以軍基地4死61傷 內塔尼亞胡稱聯黎部隊淪「人質」籲撤走

黎巴嫩真主黨星期日晚多次向以色列北部地區發動無人機和火箭彈襲擊，以軍證實賓亞米納附近一個軍事基地被無人機擊中，造成4名士兵死亡，另有61人受傷，其中7人傷勢嚴重，大部分傷者受爆炸或炮彈碎片所傷，食堂天花有巨大破洞，地上有血漬。有關基地距離黎巴嫩邊境約60公里，報道指無人機在真主黨火箭炮的掩護成功避過以色列防空系統，故賓亞米納未有響起防空警報。

以軍又指除無人機外，真主黨周日還向海法及加利利等北部地區，發射超過115枚火箭炮，但全被防空系統擊落彈。真主黨指事發時向以色列境內多個目標發射數十枚導彈，以擾亂以色列防空系統，令無人機成功突破以色列防空雷達，到達賓亞米納地區的以軍訓練營，擊中食堂、軍官和士兵房間，警告今次只是報復行動的一部分。

以軍坦克一度駛入聯黎營地 另外，以軍坦克當天凌晨一度駛入聯合國駐黎巴嫩臨時部隊在拉米亞的駐地。以軍解釋坦克在試圖撤離受傷士兵時遭到攻擊，向聯黎部隊的營地後退了幾米，在敵方停火和受傷士兵撤離後，坦克已離開聯黎營地。以色列總理內塔尼亞胡呼籲聯合國秘書長古特雷斯立即將部署在黎巴嫩南部的維和人員撤出危險地帶，指真主黨正利用維和人員做「人盾」，將危及維和人員和以軍士兵的生命。內塔尼亞胡對聯黎部隊士兵受傷感到遺憾，強調以軍正盡最大努力防止他們受傷，但最簡單方法就是將維和人員撤出危險地帶。

古特雷斯批襲擊維和人員或構成戰爭罪 古特雷斯對以軍坦克進入聯合國駐黎巴嫩臨時部隊在拉米亞的駐地表示深感擔憂，強調聯黎部隊人員絕不能成為攻擊目標，對維和人員的襲擊違反了國際法和國際人道主義法，此舉可能構成戰爭罪。目前聯黎部隊維和人員仍然駐紮在所有陣地，他向聯黎部隊的人員表示敬意。