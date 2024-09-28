以黎衝突｜真主黨證領導人死訊 勢言續與以色列戰鬥 美方稱事前不知情

以色列在當地上周五晚上空襲黎巴嫩真主黨總部等地，至少6死91傷。以軍宣稱，已擊殺真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）等多名高層。真主黨發聲明，證實納斯魯拉等多名高層遇害，並勢言會繼續與以色列戰鬥，支援加沙和巴勒斯坦，並保衛黎巴嫩。 以色列軍方早時稱，納斯魯拉和南部指揮官卡爾基等一批真主黨高層成員，在以軍上星期五晚對真主黨總部的空襲中死亡，當時真主黨高層正在開會。

伊朗最高領袖哈梅內伊發表聲明，指以色列沒有從加沙戰事中汲取教訓，地區內的所有抵抗力量都與真主黨並肩作戰，並支持真主黨，黎巴嫩將會讓敵人後悔。路透社引述消息人士報道，在以色列軍方表示已殺死納斯魯拉後，哈梅內伊已被轉移到安全地點，並已經加強保護。消息人士又說，伊朗與真主黨及其他地區盟友保持密切聯繫，以確定下一步行動。

拜登指示調整美軍中東態勢

美國總統拜登就事件聽取簡報，指示國防部根據需要調整美軍在區內的態勢，以加強威懾和保護部隊，並支持美國的全方位目標，拜登又要求團隊確護美國在區內的使館採取預防措施。拜登強調事前不知道、亦無參與以軍行動。被問到是否支持以色列空襲貝魯特，拜登指需要先掌握更多資訊。

美國國務卿布林肯再次呼籲停火，形容中東和全球都面臨不穩定的時刻，未來數日各方作出決定將決定中東路向，產生深遠影響。他強調要通過外交解決，但承認非常困難。