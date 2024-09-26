以黎衝突｜真主黨：傳呼機爆炸逾1500戰士傷不少失明斷掌　以色列拒停火擬地面進攻

以色列與黎巴嫩真主黨持續互相空襲，美國與法、英等盟友提出雙方暫時停火21天建議，以便展開外交斡旋，但周四遭以色列拒絕。在前一天，以軍總參謀長哈萊維更向軍隊稱，空襲開拓他們「進入敵人土地」的道路，似乎有意派地面部隊進入黎巴嫩。
分析指，以色列和真主黨均無意「停手」。上周黎巴嫩發生的傳呼機及對講機爆炸，造成真主黨高層被殺，削弱和羞辱該組織。真主黨聲稱，爆炸導致逾1,500名戰士受傷，當中不少人失明或炸斷手掌。不過，有美國軍事專家認為，兩次爆炸並未實質重創真主黨，估計該組織最少擁有4至5萬名戰士。然而，爆炸或造成真主黨，甚至支持他們的伊朗革命衛隊心理創傷，對通訊設備起恐懼。
以黎衝突｜內塔尼亞胡：以軍「全力」作戰
以總理內塔尼亞胡周四飛往美國紐約出席聯合國大會，稱以色列「全力」作戰，未有回應盟友美國停火呼籲。在國內暫代總理職責的外長卡茨更稱，盡力作戰直至勝利，以及國民安全返回北部家園。內塔尼亞胡政府極右盟友威脅若停火，將退出政府，這表示他將面臨倒台。
美國與法國、英國、澳洲、日本和沙特阿拉伯等國周三在聯大會外商討以黎衝突，發聲明建議停火21天。內塔尼亞胡辦公室發聲明稱，那僅是建議，以方未有回應，而真主黨也堅持以色列結束加沙戰爭才會停火。真主黨領袖亦稱，歡迎以軍地面入侵黎巴嫩，這將是令以色列置身地獄的機會。以軍之前曾試圖打地面戰摧毀真主黨，卻失敗告終。