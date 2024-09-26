以黎衝突｜真主黨：傳呼機爆炸逾1500戰士傷不少失明斷掌　以色列拒停火擬地面進攻

真主黨聲稱，傳呼機及對講機爆炸導致逾1,500名戰士受傷，當中不少人失明或炸斷手掌。(美聯社)

以色列與黎巴嫩真主黨持續互相空襲，美國與法、英等盟友提出雙方暫時停火21天建議，以便展開外交斡旋，但周四遭以色列拒絕。在前一天，以軍總參謀長哈萊維更向軍隊稱，空襲開拓他們「進入敵人土地」的道路，似乎有意派地面部隊進入黎巴嫩。

分析指，以色列和真主黨均無意「停手」。上周黎巴嫩發生的傳呼機及對講機爆炸，造成真主黨高層被殺，削弱和羞辱該組織。真主黨聲稱，爆炸導致逾1,500名戰士受傷，當中不少人失明或炸斷手掌。不過，有美國軍事專家認為，兩次爆炸並未實質重創真主黨，估計該組織最少擁有4至5萬名戰士。然而，爆炸或造成真主黨，甚至支持他們的伊朗革命衛隊心理創傷，對通訊設備起恐懼。