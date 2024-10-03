以黎衝突｜黎巴嫩國會鄰近遭炮擊9死14傷 中方：對局勢極為擔憂

以色列持續全力攻擊黎巴嫩真主黨，除了南黎，以色列加強轟炸首都貝魯特，周四再傳出三響爆炸聲；而市中心地區巴紹拉(Bachoura)周三深夜遭炮擊，黎巴嫩國會附近一棟建築物炸毀，造成最少9死14傷。這是以軍一周內第二度轟炸貝魯特市中心，距離黎政府所在地最近的一次，是自2006年衝突後首度空襲該區。以方聲稱這次襲擊是針對真主黨一個附屬醫療中心。聯合國安理會周三召開緊急會議討論以黎局勢，中國常駐聯合國代表傅聰稱，中方對中東當前嚴峻局勢和前景深表關切，極為擔憂。

魯特市中心周三晚的空襲除了靠近國會，也鄰近市內一些地標。以軍稱，對貝魯特市中心的空襲是「精準」攻擊，針對一棟多層樓宇，一名真主黨成員居於裡面，也是該組織的附屬醫療中心總部。大樓的居民向記者稱，醫療中心內全部都是平民，有報道指中心7名醫護身亡。周四遭空襲的則是貝魯特南部達希耶區(Dahiyeh)，該處過去幾天持續遇襲，被指是真主黨的據地。以軍稱，攻擊目標是真主黨情報機關總部和指揮中心。

以黎衝突｜黎巴嫩看守總理促以色列和真主黨停止敵對行動 黎巴嫩看守總理米卡提促請以國和真主黨停止敵對行動，指黎巴嫩已有約120萬人因以軍的襲擊而流離失所。至於自去年10月起，以軍攻擊造成的死亡人數已增至1,974人，包括127名兒童。伊朗周二對以色列發射近200枚導彈，令局勢加劇惡化。以官員指戰時內閣正商討反擊，將是「強烈回應」。美國總統拜登表明，不支持以方對伊朗核設施進行報復性打擊。