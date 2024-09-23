以黎衝突｜黎巴嫩：以色列周一空襲最少182死727人受傷

以色列周一對黎巴嫩南部真主黨據地發動新一輪空襲，黎巴嫩衛生部門稱造成最少182人死亡，包括婦女、兒童和醫護，另有727人受傷。這是雙方近一年來衝突中死傷最嚴重的一天，也是2006年以色列與真主黨戰爭後最血腥一天。以軍空襲愈見猛烈，南黎數千居民緊急逃離家園。
以軍稱，擊毀逾300個真主黨據點，聲稱真主黨將武器收藏在房屋內，並呼籲黎巴嫩南部和東部村莊的居民立即撤離，似乎計劃擴大對真主黨的攻擊。報道指，以軍部分炮彈擊中南黎居民區。除了以黎邊境地區，以軍部分空襲亦深入黎巴嫩境內，距離以國邊境150公里。照片可見有住宅區冒出濃煙。在南部港口城市西頓(Sidon)，大批民眾坐車離開，公路塞滿車輛。黎巴嫩傳媒稱，有居民收到手機短訊，敦促他們離開真主黨收藏武器建築物，離開有關村莊。
中方呼籲公民離開以色列
央視稱，中國駐以色列大使館網站周日(22日)發文，特別提醒在以色列的中國公民進一步加強安全防範，稱目前以黎邊境局勢高度緊張，軍事衝突頻繁，提醒中國公民密切關注情勢發展變化，進一步提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類攻擊的準備。
發文提到，目前安全提醒仍為「提醒中國公民暫勿前往以色列」狀態。請在以中國公民按照相關要求盡快回國或轉移至安全地區，確需繼續留以人員及時關注當地安全提示，堅持非必要不外出，避免前往北部等高風險地區和敏感地帶，保持聯絡暢通，確保安全。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐以色列使館取得聯繫。
以色列報警電話：+972-100
醫療急救電話：+972-101
外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308/+86-10-65612308
駐以色列使館領事保護與協助電話：+972-3-5459520