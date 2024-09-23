以黎衝突｜黎巴嫩：以色列周一空襲最少274死逾1000傷

以色列周一對黎巴嫩南部真主黨據地發動新一輪空襲，黎巴嫩衛生部門稱造成最少274人死亡，包括21名兒童和31名婦女，另有1,024人受傷。這是雙方近一年來衝突中死傷最嚴重的一天，也是2006年以色列與真主黨戰爭後最血腥一天。以軍空襲愈見猛烈，南黎數千居民緊急逃離家園。

以軍稱，擊毀逾300個真主黨據點，聲稱真主黨將武器收藏在房屋內，並呼籲黎巴嫩南部和東部村莊的居民立即撤離，似乎計劃擴大對真主黨的攻擊。報道指，以軍部分炮彈擊中南黎居民區。除了以黎邊境地區，以軍部分空襲亦深入黎巴嫩境內，距離以國邊境150公里。照片可見有住宅區冒出濃煙。在南部港口城市西頓(Sidon)，大批民眾坐車離開，公路塞滿車輛。黎巴嫩傳媒稱，有居民收到手機短訊，敦促他們離開真主黨收藏武器建築物，離開有關村莊。