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國際
2023-11-09 14:28:00

任天堂敲定開拍《薩爾達傳說》真人電影　Fans敲碗Hunter Schafer演公主

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任天堂敲定開拍《薩爾達傳說》真人電影，Fans敲碗Hunter Schafer演公主。(X)

任天堂敲定開拍《薩爾達傳說》真人電影，Fans敲碗Hunter Schafer演公主。(X)

任天堂遊戲迷請注意！任天堂周三(8)宣布，啟動《薩爾達傳說》真人電影計劃，消息一出，各國Fans紛紛敲碗要求曾演出HBO美劇《毒癮女孩》(Euphoira / 又名：高校十八禁)Hunter Schafer飾演薩爾達公主。

綜合報道，《薩爾達傳說》真人版電影將由任天堂出資 50%Arad Productions Inc.攜手進行，並讓索尼影業參與共投投資，同時負責全球發行工作。其中瑪利奧之父「宮本茂」與Arad Productions的代表Avi Arad會擔任共同製片人，至於執導之責則交給Wes Ball，其曾導演過《移動迷宮》。任天堂Fans固然十分期待，《薩爾達傳說》Fans就更加不用多說，對於演員人選，尤其是薩爾達公主一角，部分Fans已經表示希望Hunter Schafer能夠出演。

Hunter Schafer去年盛裝出席Vanity Fair派對。(X) Hunter Schafer去年盛裝出席Vanity Fair派對。(X) Hunter Schafer去年盛裝出席Vanity Fair派對。(X) 如今《薩爾達傳說》真人版的製作計畫確立，令Fans再度想起Hunter Schafer，更紛紛敲碗這位影星擔綱女主角。(X)

Hunter Schafer：如果演公主將感覺很酷

Hunter Schafer去年盛裝出席Vanity Fair派對的時候，從髮型到治裝都具有薩爾達的韻味，當時就已經有Fans希望她能化身薩爾達。而Hunter Schafer事後受訪時亦表示，如果可以演公主的話，將感覺很酷，更補充《薩爾達傳說》是個很出色的遊戲，自己小時候亦常常玩。如今《薩爾達傳說》真人版的製作計畫確立，令Fans再度想起Hunter Schafer，更紛紛敲碗這位影星擔綱女主角。至於她能否成為薩爾達公主，則要待官方劇組遴選後正式揭曉。

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