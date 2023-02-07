任天堂調低今年盈利　不過日本國內職工仍加薪一成

日本遊戲巨擘任天堂今日（7日）宣布，公司日本國內的職員將全部加薪一成，以協助職工應對物價上升，同時讓公司可藉此獲得優秀的遊戲開發專才。

任天堂社長古川俊太郎今日在公司的業績發布會中表示，將會從今年4月起，把日本國內職員加薪10%。古川表示，公司作出了慎重的判斷，不論公司的業績好壞而大幅改動薪酬。他又指出，在物價上升之下，日本職工每日生活的金錢負擔上升，因此向職員作出加薪。

在今日的業績報告中，任天堂將截至今年3月的財政年度營收，由原來的5,000億日圓（約297.55億港元）下調至4,800億日圓（約285.64億港元），當中已包括預計遊戲機以及遊戲軟件銷售下降的因素。而有關的數字較外間預期為低。

社長：Switch銷售現階段難再突破

當中包括任天堂Switch的銷售，由原本預計的1,900萬部下調至1,800萬部，至於遊戲軟件銷售亦由原預計的2.1億件調低至2.05億。古川表示，過去兩年的銷售數字未如預期的高，當中包括因為通貨膨脹令消費行為改變，以及經濟活動回後，娛樂選擇多樣化等外部環境所致。古川指，雖然Switch已出售1億2,225萬部，僅次於任天堂DS遊戲機，不過古川認為該款新型手提遊戲機，現階段將難以再突破過往的銷售數字。