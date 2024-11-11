任防長大熱倒灶 特朗普拒邀蓬佩奧入閣

美國前總統特朗普勝出大選回朝掌政，外界關注其新政府官員任命。有指前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)有機會出任國防部長，但特朗普在社交網公開稱，蓬佩奧不會獲邀加入其第二任期政府，前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)也不會再入閣。特朗普稱，在之前任期與兩人合作愉快，也欣賞他們工作表現，感謝兩人為國家服務。 黑利曾角逐今屆總統選舉共和黨初選，競選期間大肆批評特朗普，是最後一位退出初選並轉而支持特朗普的候選人。外界認為她不獲邀加入新政府，可能是特朗普「記仇」。

蓬佩奧減肥90磅 曾傳為選總統 任國務卿時對中國態度強硬的蓬佩奧，現時樣子可說是判若兩人；他退出特朗普政府後，聲稱靠改變飲食習慣和做運動，半年內減掉90磅，被指為角逐2024年總統選舉作準備，惟去年4月表態不會參選。蓬佩奧曾任中情局局長，屬國防鷹派。有指他與黑利較遲表態支持特朗普，特朗普質疑他們的忠誠度。特朗普長子唐納德等人也強烈反對蓬佩奧任防長。



前官員：特朗普不想成踏腳石 一名前特朗普政府官員稱，有人認為不應讓那些有總統野心的人利用特朗普政府內閣職位作跳板。另外，蓬佩奧任國務卿時與特朗普的外交政策觀點也有分歧。兩人對烏克蘭戰爭亦有不同看法，蓬佩奧贊成軍事援助烏方對抗俄羅斯入侵，包括向烏克蘭提供更多武器，以及更嚴厲制裁俄羅斯能源部門。特朗普則多次批評送武器到烏克蘭，並承諾當選後會盡快結速烏克蘭戰爭，曾建議烏割壤土地換取和平。

特朗普當選後頻密會見內閣人選，日前已宣布由競選團隊經理懷爾斯(Susie Wiles)出任白宮幕僚長，是首位女性出任此職。特朗普3次角逐總統，懷爾斯均在競選團隊任要職，並助他贏得今次大選。有指懷爾斯作風低調，在上周三特朗普勝選的祝捷大會上拒絕上台發言，不搶「上司」風頭。至於財長這個重要職位，著名投資家貝森特(Scott Bessent)是熱門人選，報道指特朗普上周五與他會面。 特朗普奪亞利桑那 橫掃7搖擺州 選舉方面，搖擺州僅剩亞利桑那未有結果，但美媒上周六推算已獲勝的特朗普奪得該州，即全取7個搖擺州，並累計獲312張選舉人票，對手賀錦麗為226張。特朗普應邀於周三早上11時(本港深夜12時)到白宮與總統拜登會面。上屆特朗普落敗後並未按傳統邀請拜登到白宮，以顯示在民主制度下和平移交權力。