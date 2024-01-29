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國際
2024-01-29 16:58:00

仿效零元購遭求判15年 中國男大呼不公 網民狠批：又蠢又廢

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溫姓中國男子男子持槍搶走100美元。(San Francisco Police Department)

溫姓中國男子男子持槍搶走100美元。(San Francisco Police Department)

2014年起美國加州立法通過，在加州950美元（約港幣7,400元）以下的竊盜行為被視為輕罪，警察不追捕人犯。許多人認為這導致了部分地區興起「零元購」亂象：一群人闖進奢侈品店、大型連鎖店、街頭小商鋪內，快閃式打砸哄搶、拿了東西就走，不付錢也不結帳，只講究快進快出。不過，近日一名中國籍男子仿效零元購，在舊金山搶了100美元（約港幣780元），遭美國警方逮捕並被檢方求處15年重刑。

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

中國男子持槍搶走100美元

根據美國舊金山標準報 （The San Francisco Standard）報導，中國男子溫浩立（ Haoli Weng，音譯）1月4日持槍闖進舊金山一間飲料店Sweet Cupz，搶走了100美元後逃走。店家報案之後，美國警方很快就逮捕了這名男子。舊金山檢方調查後，日前起訴嫌犯，並求處15年重刑。

由於嫌犯請不起辯護律師，美國官方指派公設辯護人為他辯護。公設辯護人代表男子表示，嫌犯（男子）拒絕認罪，因為他認為別人零元購時可能搶走了超過950美元都沒事，但他只「拿」了100美元卻被求處15年刑期，大呼不公平。對此，公設辯護人表示，會與檢方協調，希望能減輕刑期。

網民狠批男子不專業

事件在網路上引起一片熱議，有網民分析應為男子犯下了4大錯誤：

  1. 950美元「零元購」的門檻是針對美國人，不適用在中國人士；
  2. 別人都是有計劃有組織地一群人一起快閃式搶掠，但是該男子則只有一個人；
  3. 别人快閃式零元購都不會攜帶武器，但是該男子當時有持槍；
  4. 別人零元購只會搶掠商品，但是該男子當時搶走的是現金。

更有網民狠批：「人哋偷嘢可以偷到$950唔使比人拉，你持械行劫劫得$100仲要坐，真係又蠢又廢。」
 

「商店行竊」和搶劫有何不同？

根據《加州刑法》第459.5條，「商店行竊」的定義是在營業時間進入一家商店，在沒有付款的情況下試圖帶著商品離開商店，且該商品的價值在950美元（含）以下。

至於「商業搶劫」，即在營業時段店員在場的情況下透過武力或恫嚇取走商家財產，由於涉及暴力行為，仍屬重罪。
 

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