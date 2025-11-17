企業用AI取代年輕基層員工 商管專家：恐致人才惡性循環 反害公司

愈來愈多企業宣布因引進人工智能(AI)而裁員。對此，專家指出，招募年輕初級員工其實是對未來的「投資」，用AI取代基層人力，長遠來看反而會傷害公司。 美國財經媒體CNBC報道，國際專業徵才顧問公司華德士(Robert Walters)的英國、愛爾蘭及北美行政總裁Chris Eldridge認為，健康的公司會培養自己的人才，所有職位都自外部招聘的做法根本行不通，「如果你裁減太多基層人員，恐使內部人才庫枯竭」。 Chris Eldridge指出：「初級與基層職位是培養未來領導階層的溫床。我認為如果你過度裁減這些人力，公司有朝一日會面臨人才瓶頸，這勢必導致僱用成本增加。」

他指出，如果企業的年輕人才不足，未來將被迫自外部招攬員工，並落入「人才惡性循環」困境，面臨成本增加、薪金調漲以及依賴外部人才市場等問題。 牛津網絡研究所的AI與勞動助理教授Fabian Stephany則指，不培養年輕人才的企業最終將與消費者和主流文化脫節。他說：「企業是社會的一部分，如果它無法充分反映社會，我很難想像有哪種商業模式或產品不需要世代溝通橋梁……而年輕人帶來的新想法，也會表達新觀點。」

Stephany直指，企業若無法與時並進，也不僱用年輕員工，會變得「像是老人院」，如同由即將退休的人組成公司，因為他們可能缺乏向市場推出新產品的敏銳度和活力。

公司招聘年輕人的另一項好處在於「反向指導」(reverse mentoring)，尤其是因為年輕人會帶來關鍵的科技知識，而缺乏這樣的機會，將對公司構成「真正威脅」。 此外，「隱性知識」(Tacit knowledge)是讓公司「體質」保持健康的重要元素，也就是在同事之間口耳相傳、關於企業文化的未言明資訊。Stephany指出，許多讓企業維持運作的事務其實並未明文記載，而是來自人際網絡，例如有人在員工餐廳談到「我在這間公司待了25年，我可以跟你解釋為何某人與某人不和」。這就是隱性知識體現的企業智慧，是讓公司維持運作的潤滑劑。

Eldridge補充說，年輕人如海綿般「吸收公司的精華」，包括只能透過人際互動傳承的隱性知識，「他們也是未來的文化傳承者，因此如果你不接納這個世代，公司的文化將來會變成甚麼樣子？」結論是，公司不應以AI作業全盤取代年輕初級員工。