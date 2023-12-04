企鵝｜研究驚揭企鵝每次睡覺 竟只睡4秒 背後有洋蔥 為何不會沒精神？

很多人每日睡少過4小時，已覺頂唔順，何以南極企鵝(chinstrap penguin)每次只睡4秒就夠？

法國里昂神經科學研究中心的研究團隊，追蹤了南極洲喬治王島(King George Island)上，需要輪流卵化企鵝蛋的14隻野生南極企鵝，透過拍攝影片及記錄腦電波分析其睡眠狀況。結果發現，這些企鵝每次只會睡約4秒——不過每天加起來會睡多達1萬次。

儘管這些企鵝從未作深層睡眠，但科學家指這些4秒的「微睡眠」(microsleeps)加起來的總時數，每日也有11小時，可以為企鵝提供回復體力作用。研究中的企鵝可以站著或躺下睡覺。