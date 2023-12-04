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國際
2023-12-04 19:08:43

企鵝｜研究驚揭企鵝每次睡覺 竟只睡4秒 背後有洋蔥 為何不會沒精神？

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南極企鵝(chinstrap penguin)。(路透社)

南極企鵝(chinstrap penguin)。(路透社)

很多人每日睡少過4小時，已覺頂唔順，何以南極企鵝(chinstrap penguin)每次只睡4秒就夠？

法國里昂神經科學研究中心的研究團隊，追蹤了南極洲喬治王島(King George Island)上，需要輪流卵化企鵝蛋的14隻野生南極企鵝，透過拍攝影片及記錄腦電波分析其睡眠狀況。結果發現，這些企鵝每次只會睡約4秒——不過每天加起來會睡多達1萬次。

儘管這些企鵝從未作深層睡眠，但科學家指這些4秒的「微睡眠」(microsleeps)加起來的總時數，每日也有11小時，可以為企鵝提供回復體力作用。研究中的企鵝可以站著或躺下睡覺。

科學家研究南極企鵝後，指其每次睡覺平均只有4秒。(互聯網) 科學家研究南極企鵝後，指其每次睡覺平均只有4秒。(互聯網) 南極企鵝(chinstrap penguin)。(路透社) 南極企鵝(chinstrap penguin)。(路透社) 南極企鵝(chinstrap penguin)。(路透社) 南極企鵝(chinstrap penguin)。(路透社)

企鵝｜需輪流孵蛋或照顧幼鳥 不能「長睡」

里昂神經科學研究中心的首席研究員利布雷爾(Paul-Antoine Libourel)表示︰「人類無法維持這種狀態，但企鵝可以……睡眠比我們在大多數教科書上讀到的多樣性更加複雜。」

企鵝父母通常輪流在巢穴孵蛋或照顧幼鳥，若睡眠時間太長可能會讓蛋或幼鳥被捕食。之前的研究人員早於八十年代在庇護所觀察捕來的企鵝，發現企鵝只會進入短時間進入「昏昏欲睡」狀態，而不會長時間睡覺。今次的研究表明企鵝並不會進入深層睡眠。研究已在《科學》期刊上發表。

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