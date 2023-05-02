伊利諾伊沙塵暴逾70汽車相撞6死37傷

美國伊利諾伊州一條高速公路發生連環車禍，涉及72輛汽車，造成6人死亡、37人受傷送院，傷者年齡介乎2歲至80歲，部分人情況危殆。附近農地剛翻土耕種，時速達56至74公里的大風捲起泥土形成沙塵暴，能見度驟降至幾乎零導致車禍。州長普里茨克形容肇事現場「駭人」，冬季暴風雪的「白化」情況在春季出現。

連環車禍｜「只聽到汽車一輛接一輛相撞聲」 現場為伊利諾伊州南部的55號州際公路，事發在周一早上11時左右，串燒相撞的車輛長達3.2公里，涉40至60輛私家車，其餘為貨車等。當中兩輛卡車甚至起火波及其他汽車，部分汽車燒成廢鐵。照片可見現場被沙塵籠罩，灰濛濛一片猶如在霧中。有司機說，「唯一聽到的聲音是我們後面一輛又一輛的汽車相撞聲。」另一人說，他撞了前車後，安全起見立即下車走到一旁，他後面車輛隨後相繼撞在一起。從芝加哥駕車回聖路易斯的民眾稱，「根本看不見前面，有人試圖減慢車速，其他人卻沒有，我就這樣猛力撞上前面車輛。」