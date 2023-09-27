伊拉克一場婚禮發生火警至少100死150傷　火如雨下影片曝光(有片)

伊拉克北部一場婚宴發生大火，國營傳媒報道最少100人死亡，據報包括新郎和新娘。另外有150人受傷。《路透社》(Reuters)引述地方官員指，已有113人證實死亡。當局表示，起火的建築是由易燃物料建成，大火發生後迅速倒塌。

大火發生在周二(26日)晚上於北部尼尼微省(Nineveh)哈姆達尼亞(Al-Hamdaniya)，當地是一個以基督教為主的地區，位處北部城市摩蘇爾郊外。目前未知起火原因，但有報道指，火警在煙花點燃後發生。當局調派多輛消防和救護車到場，伊拉克總理指示官員動員一切力量，為受影響的人提供援助。消防人員在周三(27日)清晨於建築物瓦礫中尋找生還者。