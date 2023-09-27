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國際
2023-09-27 13:03:00

伊拉克一場婚禮發生火警至少100死150傷　火如雨下影片曝光(有片)

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伊拉克一場婚禮發生火警至少100死150傷，火如雨下影片曝光。(X)

伊拉克一場婚禮發生火警至少100死150傷，火如雨下影片曝光。(X)

伊拉克北部一場婚宴發生大火，國營傳媒報道最少100人死亡，據報包括新郎和新娘。另外有150人受傷。《路透社》(Reuters)引述地方官員指，已有113人證實死亡。當局表示，起火的建築是由易燃物料建成，大火發生後迅速倒塌。

大火發生在周二(26)晚上於北部尼尼微省(Nineveh)哈姆達尼亞(Al-Hamdaniya)，當地是一個以基督教為主的地區，位處北部城市摩蘇爾郊外。目前未知起火原因，但有報道指，火警在煙花點燃後發生。當局調派多輛消防和救護車到場，伊拉克總理指示官員動員一切力量，為受影響的人提供援助。消防人員在周三(27)清晨於建築物瓦礫中尋找生還者。

婚禮禮堂頂有起火的物料墮下，猶如火雨。(X) 婚禮禮堂頂有起火的物料墮下，猶如火雨。(X) 死者包括新郎新娘。(X)

死者包括新郎新娘

目擊者稱，當地時間晚上約1045分火警發生，數百人當時正在禮堂慶祝。網上流傳據指事發時片段，婚禮禮堂頂有起火的物料墮下，猶如火雨，身穿禮服及婚紗的新人在與其他賓客在旁受驚及閃避。《路透社》(Reuters)引述地方官員指，已有113人證實死亡，包括新郎及新娘。尼尼微省省長表示，部分傷者已經送院，並指，未能確定火警最終的傷亡數字。

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