伊拉克婚禮大火新郎新娘生還 婦人失去27歲愛女和3孫兒

伊拉克一場盛大婚禮樂極生悲，婚宴會場疑因放煙花，引致大廳天花板起火並迅速蔓延，釀成最少100人死亡、150人傷。片段可見一對新人正起舞，著火的瓦礫碎片從天而降，賓客慌忙閃躲。有親友今日向傳媒證實，新娘和新郎生還，身體無大礙，但精神狀況不太好。有民眾稱，一具又一具的遺體送到醫院，不少是兒童。一名婦人稱，「這不是婚禮，而是地獄。」她邊哭泣邊捶胸說，正等待領回27歲女兒和3名外孫的遺體，最細的外孫僅8個月大。另一婦人也失去數名家庭成員，「我失去女兒、女婿和3歲外孫，他們全都燒死，我悲痛不已。」一名男子雙手和臉都有燒傷痕跡，他及時抓起3歲孫仔逃出火場，但五十多歲妻子卻死於這場慘劇。官員指最少有1,000人參加這場婚宴，警方已拘捕會場負責人，有指現場布置疑違規採用易燃物料。

伊拉克婚禮大火｜親友：新娘新郎精神狀況不太好

有消息初時指新娘和新郎死於這場災難，但又有指兩人生還，惟嚴重燒傷。今日有親友向當地傳媒稱，一對新人生還，惟因婚宴導致死傷枕藉，心情悲痛。該親友說：「我們奇蹟地離開現場，新娘和新郎生還。我剛才與他們一起，他們的精神狀況不太好。我因受傷送院，醫院內情況難以形容，很多人燒傷和死去。」事發在周二晚，會場位於伊拉克北部尼尼微省基督徒聚居小鎮克拉克斯。生還者稱，晚宴開始約1小時後發生火警。有人指是因為室內放煙花導致火警，火舌點燃塑膠裝飾並迅速擴散，天花板瞬間著火並坍塌。片段可聽見，場內原本的歡樂聲頓變成驚慌尖叫聲。撿回一命的人稱，大家都奔向出口，他與家人因靠近門口及時逃出。一名婦人說，「火焰開始降落在我們身上，物件塌下來堵塞逃生之路」。她與家人在濃煙和火焰中逃生，兒子嘗試踢開卡著的逃生門卻失敗，幸而穿過廚房找到出路。在會場外，有人駕駛挖土機嘗試破牆救人。當局稱有100人死亡、150人傷，地方官員則指113人死亡，紅新月會稱最終死亡人數還未確定，相信超過一百人受傷數十人死亡。