伊拉克將同性戀定為刑事罪　最長可囚15年

伊拉克國會通過修訂《反賣淫法》，將同性戀或變性等納為刑事罪行，最高可處15年有期徒刑。美國國務院對此表示憂慮，人權組織狠批此舉是「對人權的攻擊」。

此項1988年《反賣淫法》修正案同時訂明可對跨性別者處以3年監禁。修正案並對「宣傳」同性戀行為者制定最低7年的刑期；對「刻意」做出女性舉止的男性訂定1到3年徒刑，「換妻」行為可處以10至15年的監禁。這項修正案規定，「基於個人慾望和傾向而改變生理性別」隸屬犯罪行爲，無論是跨性別者還是進行變性手術的醫生都會面臨最高3年有期徒刑。