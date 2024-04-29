伊拉克將同性戀定為刑事罪　最長可囚15年

伊拉克國會通過修訂《反賣淫法》，將同性戀或變性等納為刑事罪行，最高可處15年有期徒刑。美國國務院對此表示憂慮，人權組織狠批此舉是「對人權的攻擊」。
此項1988年《反賣淫法》修正案同時訂明可對跨性別者處以3年監禁。修正案並對「宣傳」同性戀行為者制定最低7年的刑期；對「刻意」做出女性舉止的男性訂定1到3年徒刑，「換妻」行為可處以10至15年的監禁。這項修正案規定，「基於個人慾望和傾向而改變生理性別」隸屬犯罪行爲，無論是跨性別者還是進行變性手術的醫生都會面臨最高3年有期徒刑。
同性戀在保守的伊拉克社會是禁忌，伊拉克過去雖沒有法律明文禁止同性戀等，但當地LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒)群體會遭當局以刑法中含糊的道德和反賣淫條款起訴。
人權觀察：新法讓歧視LGBT群體的行為合法化
國際特赦組織(Amnesty International)伊拉克問題研究員Razaw Salihy表示， LGBTI(同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人)群體多年來遭受歧視和暴力，施暴者卻完全不受罰，伊拉克如今等於讓這樣的歧視和暴力合法化。「人權觀察」(Human Rights Watch)及非政府組織IraQueer於2022年發表的報告顯示，伊拉克LGBTQ群體被迫活在陰影下，經常成為「綁架、性侵、酷刑、謀殺」的目標，且加害者不會受到懲罰。人權觀察伊拉克問題研究員Sarah Sanbar表示，新法「是個可怕的發展，是對人權的攻擊」。「伊拉克不但沒有聚焦於制訂有利於伊國人民的法律，例如通過家暴法或兒少法，反而選擇讓歧視LGBT群體的行為合法化。」